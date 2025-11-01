वो यादव नहीं, यदमुल्ला! खेसारी लाल पर निरहुआ का तीखा वार, भोजपुरी सितारों की सियासी तकरार चरम पर

खेसारी लाल के आरोपों से भड़के पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जवाबी हमले में उनकी राजनीतिक और फिल्मी अनुभवहीनता पर भी निशाना साधा। निरहुआ ने खेसारी के सवाल को उन्हीं पर पलटते हुए कहा, "जब खेसारी लाल यादव यह कह रहे हैं कि मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ ने कुछ नहीं किया, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब ये लोग सांसद होकर कुछ नहीं कर पाए, तो आप विधायक बनकर क्या कर लेंगे?" उन्होंने अपने और अन्य बीजेपी नेताओं के काम की ईमानदारी का जिक्र करते हुए खेसारी को "कुएं का मेंढक" तक कह डाला, जिसे बाहर की दुनिया की जानकारी नहीं है।