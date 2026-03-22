पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सपा सांसद का बड़ा बयान, ममता बनर्जी की जीत को लेकर कही बड़ी बात

West Bengal Assembly Elections 2026: पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव का रंग यूपी में भी देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ BJP इस बार बंगाल में जीत का दावा कर रही है, तो वहीं सपा TMC और ममता बनर्जी की ऐतिहासिक जीत का दावा कर रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव ममता बनर्जी को लेकर खुल कर बात कर रहे हैं, और उनकी जीत का दावा कर रहे हैं। आजमगढ़ के समाजवादी पार्टी सांसद धर्मेंद्र यादव ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और ममता बनर्जी की बहुत बड़ी और ऐतिहासिक जीत होगी। उनका मानना है कि ममता बनर्जी ने राज्य की जनता के लिए लगातार मेहनत की है, इसलिए लोग उनका साथ देंगे।