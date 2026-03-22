पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सपा सांसद का बड़ा बयान, ममता बनर्जी की जीत को लेकर कही बड़ी बात

West Bengal Assembly Elections 2026: पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव का रंग यूपी में भी देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ BJP इस बार बंगाल में जीत का दावा कर रही है, तो वहीं सपा TMC और ममता बनर्जी की ऐतिहासिक जीत का दावा कर रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव ममता बनर्जी को लेकर खुल कर बात कर रहे हैं, और उनकी जीत का दावा कर रहे हैं। आजमगढ़ के समाजवादी पार्टी सांसद धर्मेंद्र यादव ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और ममता बनर्जी की बहुत बड़ी और ऐतिहासिक जीत होगी। उनका मानना है कि ममता बनर्जी ने राज्य की जनता के लिए लगातार मेहनत की है, इसलिए लोग उनका साथ देंगे।
धर्मेंद्र यादव ने कहा कि बंगाल के चुनाव में टीएमसी और ममता बनर्जी की ऐतिहासिक जीत होगी। उन्होंने कहा कि ममता दीदी ने बंगाल की जनता के लिए सालों से काम किया है। गरीबों, महिलाओं और आम लोगों के हित में कई योजनाएं चलाईं हैं। इसी वजह से लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। वे ममता बनर्जी को बंगाल के सम्मान की प्रतीक मानते हैं। उनका कहना है कि पिछली बार से भी ज्यादा बड़े बहुमत के साथ ममता बनर्जी फिर से सरकार बनाएंगी और जीतकर आएंगी।
सांसद ने भाजपा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि भाजपा बहुत सारे हथकंडे अपना रही है। तरह-तरह के तरीके अपनाकर चुनाव में फायदा लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन सबका असर नहीं पड़ेगा। लोग इन चीजों को समझ चुके हैं। धर्मेंद्र यादव का मानना है कि भाजपा की सारी कोशिशें बेकार जाएंगी और ममता बनर्जी मजबूती से जीतेंगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि बंगाल की जनता ममता दीदी के साथ है और कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता।
यह बयान ऐसे समय में आया है जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच पहले से ही अच्छे संबंध हैं। धर्मेंद्र यादव का यह समर्थन दिखाता है कि सपा ममता बनर्जी को मजबूत नेता मानती है। वे चाहते हैं कि बंगाल में फिर से टीएमसी की सरकार बने। यह बयान विपक्षी एकता को भी मजबूत करने वाला है।
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने राज्य में कई बदलाव किए हैं। अब चुनाव में वे चौथी बार सरकार बनाने की कोशिश में हैं। धर्मेंद्र यादव जैसे नेता का समर्थन उनके लिए उत्साह बढ़ाने वाला है। वहीं भाजपा भी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। लेकिन सांसद का कहना है कि जनता का फैसला ममता बनर्जी के पक्ष में होगा।
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