धुरंधरः द रिवेंज में अतीफ का सच! क्या यूपी माफिया अतीक का था ISI कनेक्शन? किरदार पर उठे सवाल

अतीक की हत्या से ठीक 15 दिन पहले, अप्रैल 2023 में उमेश पाल हत्याकांड की चार्जशीट प्रयागराज पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की थी। इसमें अतीक और अशरफ को हथियार तस्करी का आरोपी बनाया गया। चार्जशीट के मुताबिक, अतीक ने पुलिस को बताया था कि उसके पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। उसने कहा कि उसके ISI और लश्कर-ए-तैयबा से डायरेक्ट कनेक्शन हैं। ISI के एजेंट से फोन पर बात होती थी। पाकिस्तान से हथियार ड्रोन से पंजाब बॉर्डर पर गिराए जाते थे। फिर लोकल एजेंट उन्हें अतीक गैंग तक पहुंचाते थे। जम्मू-कश्मीर के आतंकियों को भी इन्हीं हथियारों से मदद मिलती थी। अतीक ने कहा था कि अगर पुलिस उसे उन जगहों पर ले जाए तो वह हथियार और गोला-बारूद बरामद करवा सकता है।