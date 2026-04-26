26 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बड़वानी

पूरी हो गई 30 साल पुरानी मांग, गोई नदी पर बनेगा ‘195 मीटर’ लंबा पुल

MP News: आसपास के सैकड़ों गांवों के करीब 25 हजार लोगों का सिलावद आना-जाना आसान हो जाएगा। पुल का निर्माण दिसंबर 2027 तक पूरा होगा।

2 min read
Google source verification

बड़वानी

image

Astha Awasthi

Apr 26, 2026

Goi River

Goi River (Photo Source: AI Image)

MP News: शहर के सिलावद क्षेत्र के लोगों की 30 साल पुरानी मांग पूरी हो गई। प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह ने सिलावद में रोड शो कर 18 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले तीन निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया। इनमें सिलावद से होलगांव के बीच गोई नदी पर 10 करोड़ 39 लाख की लागत से बनने वाला 195 मीटर लंबा पुल सबसे अहम है। इसके अलावा 2 करोड़ 53 लाख से एक किमी लंबी सेंधवा वरला रोड ब्रिज सर्विस रोड और 5 करोड़ 10 लाख से चार किमी लंबे दोंदवाड़ा से मालकतार मार्ग का काम भी शामिल है।

भूमिपूजन के बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस ने 60 सालों के शासनकाल में देश और प्रदेश के विकास के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने अक्सर कांग्रेस की नीतियों को दिशाहीन और विकास विरोधी बताया है। मंत्री ने कांग्रेस को एक दिशाहीन पार्टी बताया, जिसके पास न तो कोई ठोस मुद्दे हैं और न ही कोई नीति।

मंत्री ने किया रोड शो

बीते दिन दोपहर 12 बजे मंत्री राकेश सिंह सिलावद पहुंचे। नगर में रोड शो करते हुए मनोकामनेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण पहुंचे। वहां दीप प्रज्ज्वलन और कन्या पूजन के बाद शिलालेख का अनावरण कर तीनों कार्यों का भूमिपूजन किया। गोई नदी पर पुल बनने से सिलावद से पाटी की दूरी चार किमी कम हो जाएगी। आसपास के सैकड़ों गांवों के करीब 25 हजार लोगों का सिलावद आना-जाना आसान हो जाएगा। पुल का निर्माण दिसंबर 2027 तक पूरा होगा।

इस पुल की स्वीकृति में राज्यसभा सांसद के लगातार प्रयासों से 2024 के बजट में पुल को मंजूरी मिली थी। टेंडर सहित पौने दो साल की प्रक्रिया के बाद शनिवार को आधारशिला रखी गई। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉ. सोलंकी, लोकसभा सांसद गजेंद्रसिंह पटेल, पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमसिंह पटेल, विधायक श्याम बर्डे, भाजपा जिलाध्यक्ष अजय यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष बलवंत पटेल, सिलावद मंडल अध्यक्ष अजय यादव, जिला पंचायत सीईओ काजल जावला और ग्रामीण मौजूद रहे।

पुल-रोड से 50 हजार से ज्यादा लोगों को राहत

सिलावद-होलगांव गोई नदी पुल 1039.88 लाख से बनेगा। इससे 25 हजार से अधिक लोग लाभांवित होंगे। दोंदवाड़ा से मालकतार तक चार किमी रोड 510.56 लाख से बनेगा। ये मार्ग महाराष्ट्र सीमा से जुड़ेगा, इससे 20 हजार लोगों को आवागमन की सुविधा मिलेगी। सेंधवा वरला रोड ब्रिज की एक किमी सर्विस रोड 253.38 लाख से बनेगी। इससे सेंधवा शहर और आसपास के पांच हजार लोगों को सीधे आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर आने-जाने की सुविधा मिलेगी।

  • मांगे तीन और पुल

कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉ. सोलंकी ने सिलावद् क्षेत्र में अतरसंभा से मोसवाड़ा के बीच पुल की मांग रखी। लोकसभा सांसद पटेल ने मंडवाड़ा और दवाना में दो छोटे पुल की स्वीकृति मांगी। मंत्री राकेश सिंह ने दोनों मांगों पर सहमति दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की अनुशंसा से अगले बजट में इन्हें मंजूरी दिलाई जाएगी।

लोकपथ एप 2.0 से 4 दिन में सड़क सुधरेगी

पीडब्ल्यूडी मंत्री सिंह ने बताया कि लोकपथ मोबाइल एप 2.0 से आम लोग सीधे विभाग से जुड़ गए हैं। एप से शिकायत पर चार दिन में सडक मरम्मत होगी। यात्रा के दौरान ब्लैक स्पॉट आने से आधा किमी पहले ही एप नोटिफिकेशन भेजेगा। साथ ही टोल नाकों की जानकारी भी देगा।

ये भी पढ़ें

एमपी के इस जिले में बंद होंगे 140 से ज्यादा स्कूल ! ये है कारण
ग्वालियर
schools

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

26 Apr 2026 05:51 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Badwani / पूरी हो गई 30 साल पुरानी मांग, गोई नदी पर बनेगा ‘195 मीटर’ लंबा पुल

बड़ी खबरें

View All

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एक्सपर्ट बोले- ‘जानलेवा हो सकती है लू…’, ये 6 लक्षण दिखें तो सावधान !

Heatstroke
बुरहानपुर

ब्राइडल मेकअप के लिए ब्यूटी पार्लर गई दुल्हन प्रेमी संग फरार

anuppur
अनूपपुर

चौरसिया समाज की युवतियों ने मंच से बताई स्वयं की शिक्षा, पहली मांग- शिक्षित जीवनसाथी

सागर

20 घंटे तक पानी में पड़े रहने से शव को जलीय जीवों ने नोंचा, पीएम रिपोर्ट में डूबने से मौत

सागर

एमपी में साधु की निर्मम हत्या, जिस मंदिर का निर्माण करा रहे थे वहीं मिला शव

jabalpur
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.