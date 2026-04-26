पूरी हो गई 30 साल पुरानी मांग, गोई नदी पर बनेगा ‘195 मीटर’ लंबा पुल

Goi River (Photo Source: AI Image)
MP News: शहर के सिलावद क्षेत्र के लोगों की 30 साल पुरानी मांग पूरी हो गई। प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह ने सिलावद में रोड शो कर 18 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले तीन निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया। इनमें सिलावद से होलगांव के बीच गोई नदी पर 10 करोड़ 39 लाख की लागत से बनने वाला 195 मीटर लंबा पुल सबसे अहम है। इसके अलावा 2 करोड़ 53 लाख से एक किमी लंबी सेंधवा वरला रोड ब्रिज सर्विस रोड और 5 करोड़ 10 लाख से चार किमी लंबे दोंदवाड़ा से मालकतार मार्ग का काम भी शामिल है।
भूमिपूजन के बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस ने 60 सालों के शासनकाल में देश और प्रदेश के विकास के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने अक्सर कांग्रेस की नीतियों को दिशाहीन और विकास विरोधी बताया है। मंत्री ने कांग्रेस को एक दिशाहीन पार्टी बताया, जिसके पास न तो कोई ठोस मुद्दे हैं और न ही कोई नीति।
बीते दिन दोपहर 12 बजे मंत्री राकेश सिंह सिलावद पहुंचे। नगर में रोड शो करते हुए मनोकामनेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण पहुंचे। वहां दीप प्रज्ज्वलन और कन्या पूजन के बाद शिलालेख का अनावरण कर तीनों कार्यों का भूमिपूजन किया। गोई नदी पर पुल बनने से सिलावद से पाटी की दूरी चार किमी कम हो जाएगी। आसपास के सैकड़ों गांवों के करीब 25 हजार लोगों का सिलावद आना-जाना आसान हो जाएगा। पुल का निर्माण दिसंबर 2027 तक पूरा होगा।
इस पुल की स्वीकृति में राज्यसभा सांसद के लगातार प्रयासों से 2024 के बजट में पुल को मंजूरी मिली थी। टेंडर सहित पौने दो साल की प्रक्रिया के बाद शनिवार को आधारशिला रखी गई। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉ. सोलंकी, लोकसभा सांसद गजेंद्रसिंह पटेल, पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमसिंह पटेल, विधायक श्याम बर्डे, भाजपा जिलाध्यक्ष अजय यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष बलवंत पटेल, सिलावद मंडल अध्यक्ष अजय यादव, जिला पंचायत सीईओ काजल जावला और ग्रामीण मौजूद रहे।
सिलावद-होलगांव गोई नदी पुल 1039.88 लाख से बनेगा। इससे 25 हजार से अधिक लोग लाभांवित होंगे। दोंदवाड़ा से मालकतार तक चार किमी रोड 510.56 लाख से बनेगा। ये मार्ग महाराष्ट्र सीमा से जुड़ेगा, इससे 20 हजार लोगों को आवागमन की सुविधा मिलेगी। सेंधवा वरला रोड ब्रिज की एक किमी सर्विस रोड 253.38 लाख से बनेगी। इससे सेंधवा शहर और आसपास के पांच हजार लोगों को सीधे आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर आने-जाने की सुविधा मिलेगी।
कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉ. सोलंकी ने सिलावद् क्षेत्र में अतरसंभा से मोसवाड़ा के बीच पुल की मांग रखी। लोकसभा सांसद पटेल ने मंडवाड़ा और दवाना में दो छोटे पुल की स्वीकृति मांगी। मंत्री राकेश सिंह ने दोनों मांगों पर सहमति दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की अनुशंसा से अगले बजट में इन्हें मंजूरी दिलाई जाएगी।
पीडब्ल्यूडी मंत्री सिंह ने बताया कि लोकपथ मोबाइल एप 2.0 से आम लोग सीधे विभाग से जुड़ गए हैं। एप से शिकायत पर चार दिन में सडक मरम्मत होगी। यात्रा के दौरान ब्लैक स्पॉट आने से आधा किमी पहले ही एप नोटिफिकेशन भेजेगा। साथ ही टोल नाकों की जानकारी भी देगा।
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