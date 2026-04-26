पूरी हो गई 30 साल पुरानी मांग, गोई नदी पर बनेगा ‘195 मीटर’ लंबा पुल

MP News: शहर के सिलावद क्षेत्र के लोगों की 30 साल पुरानी मांग पूरी हो गई। प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह ने सिलावद में रोड शो कर 18 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले तीन निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया। इनमें सिलावद से होलगांव के बीच गोई नदी पर 10 करोड़ 39 लाख की लागत से बनने वाला 195 मीटर लंबा पुल सबसे अहम है। इसके अलावा 2 करोड़ 53 लाख से एक किमी लंबी सेंधवा वरला रोड ब्रिज सर्विस रोड और 5 करोड़ 10 लाख से चार किमी लंबे दोंदवाड़ा से मालकतार मार्ग का काम भी शामिल है।