पुरानी पेंशन बहाली : शिक्षकों ने भगवान श्रीगणेश को ज्ञापन सौंप की प्रार्थनाएं

आजाद अध्यापक संघ के नेतृत्व में सडक़ों पर उतरे शिक्षक, रैली निकाली, शिक्षकों ने भगवान श्रीगणेश को ज्ञापन सौंप की प्रार्थनाएं

Teachers took out rally regarding restoration of old pension