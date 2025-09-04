बागपत में खौफनाक वारदात! बाइक सवार को 4 गोलियां मारकर उतारा मौत के घाट, आरोपी फरार

Baghpat Murder News Hindi: बागपत में गुरुवार दोपहर हाईवे पर दिनदहाड़े एक युवक की बाइक में कार सवार दो बदमाशों ने टक्कर मारी और फिर उसके सिर में चार गोलियां दागकर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के किसाना गांव के पास हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अंशुल (25) बाइक से बड़ौत से बागपत की ओर जा रहा था, तभी पीछे से आई तेज रफ्तार सफेद सैंट्रो कार ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही अंशुल बाइक समेत सड़क पर गिर गया।