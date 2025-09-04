Patrika LogoSwitch to English

बागपत

बागपत में खौफनाक वारदात! बाइक सवार को 4 गोलियां मारकर उतारा मौत के घाट, आरोपी फरार

Baghpat Murder News: बागपत में दिनदहाड़े बाइक सवार युवक की कार सवार बदमाशों ने सिर में 4 गोलियां मारकर हत्या कर दी। घटना पुरानी रंजिश में हुई बताई जा रही है। पुलिस ने पांच टीमों का गठन कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

Mohd Danish

Sep 04, 2025

baghpat daylight bike murder car gang firing
बागपत में खौफनाक वारदात! Image Source - Social Media 'X'

Baghpat Murder News Hindi: बागपत में गुरुवार दोपहर हाईवे पर दिनदहाड़े एक युवक की बाइक में कार सवार दो बदमाशों ने टक्कर मारी और फिर उसके सिर में चार गोलियां दागकर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के किसाना गांव के पास हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अंशुल (25) बाइक से बड़ौत से बागपत की ओर जा रहा था, तभी पीछे से आई तेज रफ्तार सफेद सैंट्रो कार ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही अंशुल बाइक समेत सड़क पर गिर गया।

50 मीटर आगे जाकर की ताबड़तोड़ गोलीबारी

टक्कर के बाद कार में बैठे दोनों बदमाश बाइक से करीब 50 मीटर आगे जाकर कार को रोके। फिर कार से उतरकर अंशुल के पास पहुंचे और कमर से तमंचा निकालकर उसकी कनपटी से सटाकर चार राउंड फायरिंग कर दी। गोलियां सीधे अंशुल के सिर में लगीं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद दोनों बदमाश कार में बैठकर फरार हो गए।

घटना स्थल से मिले साक्ष्य और CCTV फुटेज

घटना के बाद मौके पर पहुंची नगर कोतवाली पुलिस ने अंशुल के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। युवक की जेब से उसका आधार कार्ड मिला, जिससे पहचान हुई। पुलिस ने मौके से एक सैंट्रो कार का CCTV फुटेज भी बरामद किया है, जिसमें टक्कर मारते हुए कार दिखाई दे रही है। प्रारंभिक जांच में पुरानी रंजिश हत्या की मुख्य वजह माना जा रहा है।

पुलिस ने खंगाले हाईवे के आसपास के सभी कैमरे

पुलिस आसपास के CCTV फुटेज खंगाल रही है। कुछ लोगों ने घटना होते हुए अपनी आंखों से देखा। उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि हाईवे पर हुई यह वारदात काफी गंभीर है और दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

पांच विशेष टीमों का गठन

एसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि हाईवे पर हुई गोलीबारी की घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। घायल को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। फायरिंग कर फरार हुए कार सवार बदमाशों की तलाश के लिए पांच विशेष टीमों का गठन कर दिया गया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस घटना का सफल अनावरण किया जाएगा।

