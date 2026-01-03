‘सुनो जी, वो मेरे साथ… पत्नी के गिड़गिड़ाने पर पति बोला- देवर है करने दो…

बागपत में महिला उत्पीड़न का सनसनीखेज मामला Source- AI
Bagpat Crime News: यपी के बागपत से चौंकाने वाली खबर आई है। दहेज को लेकर कैसे आज के समय में भी लोगों के अंदर लालच है, यह घटना सबसे बड़ा उदाहरण है। यहां यहां एक नई-नई शादीशुदा महिला को दहेज के लिए परेशान किया जा रहा है। साथ ही उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है। महिला ने पुलिस में अपने ससुराल पक्ष को लेकर शिकायत दर्ज कराते हुए, पति और देवर के साथ परिवार के लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने पुलिस को बताया कि उसका निकाह दिसंबर 2022 में मेरठ जिले के सिवालखास इलाके के सुहैल से हुआ था, लेकिन शादी के बाद उसकी नर्क बन गई है।
महिला ने बताया कि शादी होते ही ससुराल वाले दहेज मांगने लगे। महिला ने जब दहेज देने से मना किया तो वे उस पर जुल्म करने लगे। परिवार के लोगों ने शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से उसके मारपीट शुरू कर दी। महिला के मायके वालों ने कई बार पैसे दिए और एक बाइक भी दी, लेकिन ससुराल वालों की भूख नहीं मिटी। बाद में ससुराल वालों ने कार की मांग की, लेकिन जब मायके वालों ने मना कर दिया, तो उनका गुस्सा और बढ़ गया।
महिला ने सबसे गंभीर आरोप अपने देवर पर लगाया है। महिला ने बताया देवर उसके साथ छेड़छाड़ करता था। कई बार उसे जबरदस्ती कमरे में खींचकर ले जाता और गलत काम करने की कोशिश करता। जब महिला ने अपने पति सुहैल से इसकी शिकायत की तो पति ने देवर को डांटने की बजाय महिला को ही डांट दिया। पति ने कहा, "दहेज नहीं लाई हो तो जो कर रहा है, करने दो। वह तुम्हारा देवर है, हमें कोई समस्या नहीं है।" यह सुनकर महिला बहुत दुखी हुई।
महिला ने सास पर भी गंभीर आरोप लगाए। सास भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। सास ने 1 दिन उसके पैरों पर गर्म पानी डाल दिया, जिससे वह बुरी तरह जल गई। ससुराल में महिला की हालत दिन-ब-दिन खराब होती गई। वह अकेली और बेबस महसूस करने लगी। आखिरकार, जब कार की मांग नहीं मानी गई तो पति सुहैल ने तीन बार तलाक बोल दिया। अपनी मासूम छोटी बेटी के साथ महिला को घर से बाहर निकाल दिया गया। अब वह अपनी बेटी के साथ मायके में रह रही है। दहेज के लालच में उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई।
महिला इंसाफ की तलाश में दर-दर भटक रही थी। आखिरकार वह बागपत पुलिस के पास पहुंची और पूरी कहानी बताई। पुलिस ने उसकी शिकायत दर्ज की है। सोशल मीडिया पर भी इस मामले का पता चलने के बाद पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।
