‘सुनो जी, वो मेरे साथ… पत्नी के गिड़गिड़ाने पर पति बोला- देवर है करने दो…

Bagpat Crime News: यपी के बागपत से चौंकाने वाली खबर आई है। दहेज को लेकर कैसे आज के समय में भी लोगों के अंदर लालच है, यह घटना सबसे बड़ा उदाहरण है। यहां यहां एक नई-नई शादीशुदा महिला को दहेज के लिए परेशान किया जा रहा है। साथ ही उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है। महिला ने पुलिस में अपने ससुराल पक्ष को लेकर शिकायत दर्ज कराते हुए, पति और देवर के साथ परिवार के लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने पुलिस को बताया कि उसका निकाह दिसंबर 2022 में मेरठ जिले के सिवालखास इलाके के सुहैल से हुआ था, लेकिन शादी के बाद उसकी नर्क बन गई है।