Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बागपत

Baghpat News: एसपी के आदेश पर हुई परीक्षा, नकल करते पकड़े गए कोतवाल, पुलिस की साख पर उठे सवाल

Baghpat Police Exam: बागपत पुलिस विभाग में थाना और चौकी प्रभारी पदों के लिए आयोजित परीक्षा में कोतवाल नकल करते पकड़े गए। वायरल वीडियो ने विभाग की पारदर्शिता और ईमानदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे जनता के भरोसे और पोस्टिंग प्रक्रिया की निष्पक्षता पर चर्चा तेज हो गई है।

बागपत

Mohd Danish

Sep 09, 2025

baghpat police exam cheating viral video
Baghpat News: एसपी के आदेश पर हुई परीक्षा | Image Source - Social Media 'X'

Baghpat police exam cheating viral video: बागपत जिले में पुलिस विभाग ने अपने अधिकारियों की पोस्टिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता और योग्यता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नई पहल की। थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी के पदों के लिए पुलिसकर्मियों की लिखित परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें दारोगा और इंस्पेक्टर दोनों के आईक्यू और बौद्धिक स्तर को परखा गया। यह पहल सीधे तौर पर एसपी बागपत की सोच का परिणाम थी, जो यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि केवल योग्य अधिकारी ही महत्वपूर्ण पदों पर तैनात हों।

परीक्षा में नकल का वीडियो वायरल

हालांकि यह पहल सराहनीय थी, लेकिन परीक्षा के दौरान एक हैरान करने वाला दृश्य सामने आया। जहां, एक कोतवाल को नकल करते हुए वीडियो में कैद किया गया, जिसमें वह पर्ची पर लिखे उत्तर देखकर अपनी उत्तर पुस्तिका भर रहा था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही चर्चा का विषय बन गया। इस घटना ने न केवल परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए बल्कि पुलिस विभाग की छवि को भी धूमिल किया।

ये भी पढ़ें

यूपी में बड़ा घोटाला! छह जिलों में नौकरी और 3 करोड़ सैलरी, सिस्टम में छुपा धोखाधड़ी का खेल
अमरोहा
up x ray technician 6 districts 3 crore salary fraud

अनुशासनहीनता ने जनता के विश्वास को झकझोर दिया

लोगों के बीच यह सवाल उठने लगा कि यदि कानून के रखवाले ही अनुशासन और ईमानदारी की मिसाल पेश नहीं करेंगे, तो जनता का भरोसा कैसे कायम रहेगा। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने इस चर्चा को और तेज कर दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि पुलिस विभाग को ऐसी घटनाओं पर गंभीरता से विचार करना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी परिस्थिति दोबारा न बने।

पारदर्शिता और योग्यता को प्राथमिकता देने का प्रयास

पुलिस प्रमुख की यह पहल स्पष्ट रूप से यह संदेश देती है कि पोस्टिंग में पारदर्शिता और योग्यता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मगर इस घटना ने साबित कर दिया कि परीक्षा की शुचिता बनाए रखना हर अधिकारी की जिम्मेदारी है। विशेषज्ञ सुझाव दे रहे हैं कि भविष्य में ऐसी परीक्षाओं में कड़ी निगरानी और सख्ती से नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि पुलिस विभाग की प्रतिष्ठा और जनता का विश्वास दोनों सुरक्षित रहें।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

09 Sept 2025 02:30 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bagpat / Baghpat News: एसपी के आदेश पर हुई परीक्षा, नकल करते पकड़े गए कोतवाल, पुलिस की साख पर उठे सवाल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.