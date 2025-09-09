Baghpat News: एसपी के आदेश पर हुई परीक्षा, नकल करते पकड़े गए कोतवाल, पुलिस की साख पर उठे सवाल

Baghpat police exam cheating viral video: बागपत जिले में पुलिस विभाग ने अपने अधिकारियों की पोस्टिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता और योग्यता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नई पहल की। थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी के पदों के लिए पुलिसकर्मियों की लिखित परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें दारोगा और इंस्पेक्टर दोनों के आईक्यू और बौद्धिक स्तर को परखा गया। यह पहल सीधे तौर पर एसपी बागपत की सोच का परिणाम थी, जो यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि केवल योग्य अधिकारी ही महत्वपूर्ण पदों पर तैनात हों।