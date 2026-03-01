सात फेरे से पहले मंडप में पहुंची ‘7 साल की प्रेम कहानी’, बिन दुल्हन लौटी बारात

बागपत: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में एक शादी उस वक्त चर्चा का विषय बन गई, जब सात फेरों से ठीक पहले दूल्हे की कथित प्रेमिका मंडप में पहुंच गई। लड़की ने सबके सामने दावा किया कि दूल्हा पिछले 7 साल से उसका प्रेमी है। उसने मोबाइल में दोनों की साथ की तस्वीरें भी दिखाईं। मामला बढ़ते ही शादी का माहौल हंगामे में बदल गया और आखिरकार दुल्हन पक्ष ने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद बारात बिना दुल्हन के लौट गई।