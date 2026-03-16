बागपत की ‘शूटर दादी’ प्रकाशी तोमर की तबीयत बिगड़ी, नोएडा के अस्पताल में भर्ती

बागपत जिले के जौहड़ी गांव की मशहूर बुजुर्ग निशानेबाज प्रकाशी तोमर की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। परिजनों के मुताबिक, रविवार सुबह घर पर काम करते समय उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। पहले उन्हें बड़ौत के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत में सुधार न होने पर नोएडा के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया।