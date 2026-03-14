कौन है ‘मोनालिसा’ का मुस्लिम बॉयफ्रेंड? केरल में शादी के बाद लव-जिहाद का गहराया मुद्दा

मोनालिसा का पति बागपत के बरौत गांव का रहने वाला है। उसके पिता का नाम जफर अली और मां का नाम निशा खातून है। बागपत के ही पलरी में जनता इंटर कॉलेज से उसने 12वीं और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई की। फरमान ग्रेजुएशन करने के बाद महाराष्ट्र चला गया। यहां जाकर वह थिएटर से जुड़ गया। फरमान ने एक्टिंग और ड्रामा के यहीं गुर सीखे। फरमान ने कई शार्ट फिल्मों में काम किया। उसने इसके साथ ही कई साउथ की फिल्मों में भी काम किया।