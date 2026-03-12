12 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरमान से शादी करने के बाद वायरल गर्ल मोनालिसा ने दी प्रतिक्रिया, कहा- मैंने हिंदू…

Mahakumbh viral girl Monalisa: मोनालिसा ने केरल में कहा कि उन्होंने फरमान खान के साथ हिंदू रीति-रिवाजों के साथ शादी की है। यह लव जिहाद नहीं है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Mar 12, 2026

Monalisa viral girl marriage, Mahakumbh viral girl Monalisa, Monalisa Furman Khan wedding, Monalisa Kerala temple marriage,

मोनालिसा ने मुस्लिम युवक के साथ की शादी

Monalisa viral girl marriage: महाकुंभ के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल हुई गर्ल मोनालिसा एक बार फिर चर्चाओं में है। मोनालिसा ने अपने बॉयफ्रेंड फरमान खान के साथ शादी कर ली। दोनों ने ये शादी केरल के तिरुवनंतपुरम के पास पूवर में अरुमानूर श्री नैनार देवा मंदिर में की। उनकी शादी की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

शादी के बाद क्या बोली मोनालिसा?

नीली-भूरी आंखों की वजह से वायरल हुई मोनालिसा ने शादी के बाद मीडिया को बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने किस धर्म की रीति-रिवाजों से शादी की है। मोनालिसा ने केरल में कहा कि उन्होंने फरमान खान के साथ हिंदू रीति-रिवाजों के साथ शादी की है। यह लव जिहाद नहीं है। 

वायरल गर्ल ने आगे कहा कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूं और हर धर्म को बराबर मानती हूं।

पुलिस से की सुरक्षा की मांग

दरअसल, शादी के बाद अपने पति के साथ मोनालिसा केरल के तिरुवंतपुरम स्थित तम्पानूर पुलिस स्टेशन पहुंची। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा की मांग की। पुलिस पूछताछ के दौरान केरल में शादी करने की बात कही तो उन्होंने कहा कि उन्हें लगा कि यहां वे सामाजिक और धार्मिक दबाव से दूर सुरक्षित तरीके से रह पाएंगे। 

इस दौरान पुलिस ने मोनालिसा के कागजातों की भी जांच की, जिसमें वह बालिग पाई गई। इसके बाद पुलिस ने मोनालिसा को फरमान के साथ जाने की अनुमति दी। 

इंदौर की रहने वाली हैं मोनालिसा

मोनालिसा मूल रूप से इंदौर की रहने वाली हैं, जबकि फारमान महाराष्ट्र से हैं। दोनों की मुलाकात फेसबुक पर हुई थी और वहीं से उनका रिश्ता शुरू हुआ।

रिपोर्ट्स के मुताबिक मोनालिसा के पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे क्योंकि दोनों अलग-अलग धर्म से हैं। आरोप है कि उन्होंने मोनालिसा पर परिवार के एक रिश्तेदार से जबरन शादी करने का दबाव भी बनाया।

इसी दौरान मोनालिसा केरल के तिरुवनंतपुरम के पास पूवर में अपनी पहली मलयालम फिल्म नागम्मा की शूटिंग कर रही थीं। बताया गया कि उनके पिता वहां पहुंच गए और उन्हें जबरदस्ती घर ले जाने की कोशिश की।

ये भी पढ़ें

मोनालिसा की शादी पर भड़के निर्देशक सनोज मिश्रा, बोले- ‘ये बगावत नहीं लव जिहाद है..’
खरगोन
Monalisa Marriage

खबर शेयर करें:

Published on:

12 Mar 2026 02:46 pm

Hindi News / National News / मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरमान से शादी करने के बाद वायरल गर्ल मोनालिसा ने दी प्रतिक्रिया, कहा- मैंने हिंदू…

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

NCERT BOOK ROW: तीन विशेषज्ञों पर बैन, सुप्रीम कोर्ट कुछ ज्यादा तो नहीं कर गया?

Rajasthan urban body elections New update Bhajanlal government approaches Supreme Court
राष्ट्रीय

ईरान तनाव: अमित शाह के हाथ कमेटी की कमान, भारत का बड़ा एक्शन

Amit Shah
राष्ट्रीय

फारूक अब्दुल्ला पर हमले से मचा हड़कंप! संसद में गरजे नड्डा, कांग्रेस से पूछा बड़ा सवाल

Farooq Abdullah attack attempt, Parliament uproar over Farooq Abdullah security, Mallikarjun Kharge raises issue in Rajya Sabha,
राष्ट्रीय

टेरर फंडिंग केस: अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को राहत, सुप्रीम कोर्ट से 6 साल बाद मिली जमानत

Supreme Court
राष्ट्रीय

‘अल्लाह ने मुझे बचा लिया’, गोलीबारी में बचने के बाद पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला की पहली प्रतिक्रिया

Farooq Abdullah
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.