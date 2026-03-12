मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरमान से शादी करने के बाद वायरल गर्ल मोनालिसा ने दी प्रतिक्रिया, कहा- मैंने हिंदू…

Monalisa viral girl marriage: महाकुंभ के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल हुई गर्ल मोनालिसा एक बार फिर चर्चाओं में है। मोनालिसा ने अपने बॉयफ्रेंड फरमान खान के साथ शादी कर ली। दोनों ने ये शादी केरल के तिरुवनंतपुरम के पास पूवर में अरुमानूर श्री नैनार देवा मंदिर में की। उनकी शादी की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।