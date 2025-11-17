Cyber Crime : ऑन लाइन कैब बुक करते हैं तो पढ़ लें ये खबर, देशभर में चल रहा था बड़ा खेल

पुलिस ने जब गृह मंत्रालय को मिली शिकायत के आधार पर जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया तो पता चला कि, बागपत के चांदी नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले दो सगे भाई कमीशन के नाम पर ऑन लाइन कैब चालकों और यात्रियों की जेब पर डाका डाल रहे थे। पुलिस ने इन्हे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पता चला कि ये दोनों मिलकर कैब चालकों की बुकिंग के नाम पर अपना कमीशन जोड़ देते थे। इसका असर यात्रियों की जेब पर पड़ रहा था। ये लोग अब तक बड़े स्तर पर कमीशन के नाम पर लोगों से ठगी कर चुके थे। अब पुलिस इनसे विस्तार से पूछताछ कर रही है ताकि इस गैंग के अन्य सदस्यों का पता लगाया जा सके।