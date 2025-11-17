Cyber Crime : ऑन लाइन कैब बुक करते हैं तो पढ़ लें ये खबर, देशभर में चल रहा था बड़ा खेल

पकड़े गए दोनों आरोपी पुलिस हिरासत में ( फोटो सूत्र बागपत पुलिस )
Cyber Crime : बागपत पुलिस ने ऑन लाइन कैब बुकिंग में धांधली के एक बड़े खेल का खुलासा करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ गृह मत्रालय भारत सरकार के प्रतिविंब पोर्टल पर लगातार शिकायत की जा रही थी। जब पुलिस ने इस शिकायत की जांच पड़ताल की तो पता चला कि एक गैंग है जो ऑन लाइन कैब बुकिंग में कमीशन के नाम पर ठगी करता है। इसका नुकसान कैब चालकों के साथ-साथ यात्रियों की जेब पर भी पड़ता है।
पुलिस ने जब गृह मंत्रालय को मिली शिकायत के आधार पर जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया तो पता चला कि, बागपत के चांदी नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले दो सगे भाई कमीशन के नाम पर ऑन लाइन कैब चालकों और यात्रियों की जेब पर डाका डाल रहे थे। पुलिस ने इन्हे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पता चला कि ये दोनों मिलकर कैब चालकों की बुकिंग के नाम पर अपना कमीशन जोड़ देते थे। इसका असर यात्रियों की जेब पर पड़ रहा था। ये लोग अब तक बड़े स्तर पर कमीशन के नाम पर लोगों से ठगी कर चुके थे। अब पुलिस इनसे विस्तार से पूछताछ कर रही है ताकि इस गैंग के अन्य सदस्यों का पता लगाया जा सके।
बागपत पुलिस के अनुसार ये पकड़े गए दोनों ऑफिस के समय फेक बुकिंग करके कैब को बिजी कर देते थे। इससे डिमांड बढ़ जाती थी और राइड का ग्राफ बढ़ जाता था। इसी बीच ये अपनी राइड रद्द कर देते थे। इससे कैब चालक की बुकिंग खत्म हो जाती थी वह परेशान हो जाता था और फिर ये लोग कैंब संचालक से संपर्क करके कमीशन की मांग करते थे। पुलिस का कहना है कि अभी पूछताछ की जा रही है। प्राथमिक पूछताछ में इस तरह के तथ्य सामने आए हैं अभी और पूछताछ करना बाकी है। पूछताछ में पुलिस को अब और खुलासा होने की उम्मीद है।
बड़ी खबरेंView All
बागपत
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग