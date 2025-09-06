Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बागपत

चार पुलिस कर्मियों ने शराब पीकर बैरक में किया हाईवोल्टेज ड्रामा, एसपी ने उतार दिया नशा

पुलिस लाइन से बड़ा मामला सामने आया। चार पुलिसकर्मी शराब के नशे में बैरक में हंगामा करते पकड़े गए। साथी कर्मचारियों से अभद्रता की और गंदगी भी फैलाई। मेडिकल में शराब पीने की पुष्टि होने पर SP ने सभी को सस्पेंड कर जांच शुरू करा दी है।

बागपत

Mahendra Tiwari

Sep 06, 2025

Police
फोटो सोर्स पत्रिका

बागपत पुलिस लाइन से गुरुवार रात एक बड़ी लापरवाही और अनुशासनहीनता का मामला सामने आया है। शराब के नशे में धुत चार पुलिसकर्मियों ने न केवल बैरक में उत्पात मचाया। बल्कि साथी कर्मचारियों के साथ अभद्रता भी की। मामला तब उजागर हुआ जब रात में निरीक्षण पर पहुंचे आरआई राधेश्याम ने पूरी हकीकत अपनी आंखों से देखी। बैरक में फैली गंदगी और नशे की हालत में मिले पुलिसकर्मियों को देख कर उन्होंने तुरंत अधिकारियों को जानकारी दी। चारों का जिला अस्पताल में मेडिकल कराया।

ड्यूटी के दौरान अनुशासन तोड़ने वाले इन पुलिसकर्मियों के नाम हेड कांस्टेबल सुभाष चंद, धर्मेंद्र, कपिल शर्मा और गौरव कुमार बताए जा रहे हैं। मेडिकल जांच में पुष्टि हुई कि सभी ने शराब का सेवन किया था। इस दौरान मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने भी उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन चारों ने उल्टा उनके साथ ही बदसलूकी कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी सूरज कुमार राय ने सख्ती दिखाते हुए चारों पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित कर दिया। एसपी ने साफ कहा है कि पुलिस बल में इस तरह की हरकत कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि नशे में उत्पात मचाने और अनुशासन भंग करने के मामले की विभागीय जांच शुरू करा दी गई है।

ये भी पढ़ें

Gonda News: डीएम कड़ा एक्शन, इन आंगनबाड़ी को चिन्हित कर बर्खास्त करने के निर्देश
गोंडा
Gonda News

जांच पूरी होने पर हो सकती बड़ी कार्रवाई

यह घटना सवाल खड़े करती है कि आम जनता की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था संभालने वाली पुलिस में ही अगर इस तरह की अनुशासनहीनता होगी। तो इसका असर पूरी छवि पर पड़ता है। फिलहाल मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। और उच्चाधिकारियों ने संकेत दिए हैं। कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

06 Sept 2025 09:06 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bagpat / चार पुलिस कर्मियों ने शराब पीकर बैरक में किया हाईवोल्टेज ड्रामा, एसपी ने उतार दिया नशा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट