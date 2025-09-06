चार पुलिस कर्मियों ने शराब पीकर बैरक में किया हाईवोल्टेज ड्रामा, एसपी ने उतार दिया नशा

ड्यूटी के दौरान अनुशासन तोड़ने वाले इन पुलिसकर्मियों के नाम हेड कांस्टेबल सुभाष चंद, धर्मेंद्र, कपिल शर्मा और गौरव कुमार बताए जा रहे हैं। मेडिकल जांच में पुष्टि हुई कि सभी ने शराब का सेवन किया था। इस दौरान मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने भी उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन चारों ने उल्टा उनके साथ ही बदसलूकी कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी सूरज कुमार राय ने सख्ती दिखाते हुए चारों पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित कर दिया। एसपी ने साफ कहा है कि पुलिस बल में इस तरह की हरकत कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि नशे में उत्पात मचाने और अनुशासन भंग करने के मामले की विभागीय जांच शुरू करा दी गई है।