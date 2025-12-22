बड़ा खुलासा: दिल्ली के पढ़े-लिखों को नौकरी का झांसा देकर ठग रहे थे यूपी के अनपढ़

पकड़े गए आरोपी पुलिस हिरासत में और मामले की जानकारी देते एसपी बागपत सूरज कुमार राय
Naukri : यूपी के अनपढ़ लड़के दिल्ली के पढ़े-लिखे युवकों को नौकरी का झांसा देकर ठग रहे थे। ये सिर्फ नौकरी का झांसा ही नहीं देते थे बल्कि फर्जी इंटरव्यू करवाते थे और फिर फर्जी नियुक्ति पत्र भी देते थे। सबकुछ फर्जी था इसके बावजूद पढ़े-लिखे युवा इनके जाल में आसानी से फंस जाते थे। बागपत पुलिस ने ऐसे पांच लड़कों और दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 12 मोबाइल फोन, दो लैपटॉप और अन्य सामान मिला है।
बागपत एसपी सूरज राय के अनुसार पकड़े गए आरोपी कॉल सेंटर चलाते थे। Naukri डॉट कॉम और OLX पर विज्ञापन देते थे और फिर पढ़े-लिखे बेरोजगार युवकों को अपना निशाना बनाते थे। ये गैंग बैंक में नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं से ठगी करता था। ये गैंग भारत सरकार की ओर से जारी स्टांप पेपर पर फर्जी नियुक्ति पत्र बनाता था। ये फर्जी नियुक्ति पत्र युवाओं को थमा दिए जाते थे। इस गैंग के बारे में 22 युवाओं ने ऑनलाइन शिकायत की थी। इन्ही शिकायतों का संज्ञान लेते हुए बागपत पुलिस ने जांच शुरू की और पता चला कि एक संगठित गिरोह है जो युवाओं को टारगेट करता है। पड़ताल में पता चला कि ये गैंग सैकड़ो युवाओं को अपना शिकार बनाकर उनसे लाखों-करोड़ो रुपये ठग चुका है।
बागपत पुलिस के अनुसार ये गिरोह नोएडा क्षेत्र में फर्जी कॉल सेंटर चला रहा था। यहां से एनसीआर क्षेत्र के युवाओं के टारगेट किया जाता था। दिल्ली में फर्जी इंटरव्यू की व्यवस्था कराई जाती थी और फिर भोले-भाले युवाओं से नौकरी दिलाने के नाम पर, इंटरव्यू में पास कराने के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती थी। पकड़े गए आरोपियों ने अपने नाम मोहित कुमार निवासी बड़ौत, पुनित कुमार निवासी बड़ौत, वरदान निवासी बड़ौत, अनुज कुमार निवासी दिल्ली, अक्षय निवासी शामली बताए हैं। पुलिस ने इसी गैंग की दो महिलाओं को भी गिरफ्तार किया है। अब इनसे पूछताछ की जा रही है कि अब तक यह गैंग कितने युवाओं को ठग चुका है।
