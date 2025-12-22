बड़ा खुलासा: दिल्ली के पढ़े-लिखों को नौकरी का झांसा देकर ठग रहे थे यूपी के अनपढ़

बागपत एसपी सूरज राय के अनुसार पकड़े गए आरोपी कॉल सेंटर चलाते थे। Naukri डॉट कॉम और OLX पर विज्ञापन देते थे और फिर पढ़े-लिखे बेरोजगार युवकों को अपना निशाना बनाते थे। ये गैंग बैंक में नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं से ठगी करता था। ये गैंग भारत सरकार की ओर से जारी स्टांप पेपर पर फर्जी नियुक्ति पत्र बनाता था। ये फर्जी नियुक्ति पत्र युवाओं को थमा दिए जाते थे। इस गैंग के बारे में 22 युवाओं ने ऑनलाइन शिकायत की थी। इन्ही शिकायतों का संज्ञान लेते हुए बागपत पुलिस ने जांच शुरू की और पता चला कि एक संगठित गिरोह है जो युवाओं को टारगेट करता है। पड़ताल में पता चला कि ये गैंग सैकड़ो युवाओं को अपना शिकार बनाकर उनसे लाखों-करोड़ो रुपये ठग चुका है।