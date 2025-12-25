प्रेमी ने प्रेमिका के सिर में तमंचे से ठाय…ठाय, फिर फंदे से लटककर दे दी जान; दो साल से चल रहा था अफेयर

बागपत जिले के बड़ौत थाना क्षेत्र के बावली गांव की है। बताया जाता है कि गांव के रहने वाले राजेश का 22 वर्षीय बेटा सतनाम और इसी गांव के लख्मी की 21 वर्षीय बेटी गुड्डन के बीच पिछले करीब दो साल से प्रेम संबंध था। दोनों के घरों की दूरी महज 50 मीटर थी। इसी नजदीकी के चलते दोनों में बातचीत और मिलना-जुलना होता था। इस रिश्ते को लेकर पहले भी गांव और परिवार में विवाद हो चुका था।