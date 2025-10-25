Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बागपत

Weather : सावधान मौसम में बढ़ी ठंड कर रही बीमार! बागपत में दिन-रात के तापमान में भारी अंतर

Weather : बागपत में दिन और रात के तापमान में 10 डिग्री तक का अंतर रिकार्ड किया जा रहा है।

2 min read
Google source verification

बागपत

image

Shivmani Tyagi

Oct 25, 2025

Bagpat

प्रतीकात्मक फोटो

Weather दिवाली के बाद मौसम में हो रहा बदलाव आपको बीमार कर सकता है। ऐसा हम नहीं कह रहे चिकित्सकों ने यह हिदायत दी है। इसलिए सजग रहने की आवश्यकता है। दिन में बढ़ रही धूप और रात को चल रही हवाओं की वजह से दिन और रात के तापमान में भारी अंतर आ गया है। इससे दिन में गर्मी का अहसास हो रहा है और शाम ढलते ही हवाओं में ठंडक आ जाती है। यह बदलाव मानव शरीर के लिए उचित नहीं है।

बागपत में तेजी से बढ़ रही ठंडक ( weather )

बागपत का तापमान दिल्ली और गाजियाबाद से बिल्कुल अलग रहता है। इसलिए यहां हालात एनसीआर से अधिक ठंडे हैं। शाम होते ही ठंडक बढ़ने लगी है। रात में लोगों को पंखे बंद करने पड़ रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में तो रात में गरम कपड़े तक निकल गए हैं। इसके विपरीत दिन में निकल रही धूप की वजह से दिन में एक बार फिर से गर्मी का अहसास होता है और शाम ढलते ही जैसे ही धूप खत्म होती है ठंडक का अहसास होने लगता है। चिकित्सकों का कहना है कि मौसम का यह बदलाव मानव शरीर को बीमार कर रहा है। जिला चिकित्सालय में बुखार, नजला और जुकाम के मरीज बढ़ रहे हैं। दिवाली पर चले पटाखों की वजह से भी हालात बिगड़ रगे हैं और नाक, कान, गले के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है।

24 घंटे तापमान में आ रहा भारी अंतर ( weather )

बागपत में शनिवार को अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रिकार्ड किया गया। तापमान के इस उतार चढ़ाव से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 24 घंटे में तापमान में कितना बदलाव हो रहा है। दिन में तापमान 31 डिग्री तक जा रहा है जबकि रात में तापमान गिरकर 21 डिग्री तक आ जाता है। इससे दिन में गर्मी और रात में सर्दी का अहसास हो रहा है। 24 घंटे में बागपत के तापमान में 10 डिग्री तक का अंतर रिकार्ड किया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up weather

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

25 Oct 2025 06:04 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bagpat / Weather : सावधान मौसम में बढ़ी ठंड कर रही बीमार! बागपत में दिन-रात के तापमान में भारी अंतर

बड़ी खबरें

View All

बागपत

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सड़क पर मिट्टी से सना पड़ा मिला 1 महीने का बच्चा; एक बार फिर इंसानियत हुई शर्मसार, क्या है पूरा मामला

one month old baby found lying on road covered in mud baghpat
बागपत

भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की दावत… शिकायतकर्ता ने 500 लोगों को दिया ‘ईमानदारी’ का न्योता, इंस्पेक्टर पर दर्ज हुआ केस

बागपत

कमरे में खून ही खून… सोते-सोते ही 2 बच्चियों समेत मां पर दे मारा हथोड़ा; ट्रिपल मर्डर केस में बड़ा खुलासा

Triple Murder Case Update
बागपत

महिला पुलिस ने बहन पर गोली चलाने वाले आरोपी को एनकाउंटर में लंगड़ा कर किया गिरफ्तार

बागपत

धरी की धरी रह गई बर्थडे पार्टी; जन्मदिन से पहले आया ‘मरणदिन’, पहले पति को छोड़ आई नेपाली पत्नी ने 3 बच्चों के साथ क्यों…

UP Crime
बागपत
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.