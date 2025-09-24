महिला पुलिस ने बहन पर गोली चलाने वाले आरोपी को एनकाउंटर में लंगड़ा कर किया गिरफ्तार

बागपत : नवरात्रि के पावन पर्व पर उत्तर प्रदेश की महिला पुलिस ने एक बार फिर 'दुर्गा' का अवतार धारण किया। बागपत जिले में मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला पुलिस टीम ने मंगलवार रात फरार आरोपी आनिस को घेराबंदी कर ललकारा। खुद को फंसता देख आरोपी ने गोली चलाई, लेकिन जवाबी कार्रवाई में उसके दाहिने पैर में गोली लग गई। घायल आनिस को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती किया गया है, जबकि उसके कब्जे से एक तमंचा, कारतूस और खोका कारतूस बरामद हुआ। यह बागपत में महिला पुलिस का पहला एनकाउंटर है, जो महिलाओं की सुरक्षा के प्रति पुलिस की कटिबद्धता को दर्शाता है।