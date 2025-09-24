Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बागपत

महिला पुलिस ने बहन पर गोली चलाने वाले आरोपी को एनकाउंटर में लंगड़ा कर किया गिरफ्तार

बागपत की महिला पुलिस टीम ने एक आरोपी का एनकाउंटर किया है। बागपत महिला पुलिस ने आरोपी को गोली मारकर उसे लंगड़ा कर दिया। इससे पहले गाजियाबाद की महिला पुलिस ने एक एनकाउंटर किया था।

बागपत

Avaneesh Kumar Mishra

Sep 24, 2025

बागपत : नवरात्रि के पावन पर्व पर उत्तर प्रदेश की महिला पुलिस ने एक बार फिर 'दुर्गा' का अवतार धारण किया। बागपत जिले में मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला पुलिस टीम ने मंगलवार रात फरार आरोपी आनिस को घेराबंदी कर ललकारा। खुद को फंसता देख आरोपी ने गोली चलाई, लेकिन जवाबी कार्रवाई में उसके दाहिने पैर में गोली लग गई। घायल आनिस को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती किया गया है, जबकि उसके कब्जे से एक तमंचा, कारतूस और खोका कारतूस बरामद हुआ। यह बागपत में महिला पुलिस का पहला एनकाउंटर है, जो महिलाओं की सुरक्षा के प्रति पुलिस की कटिबद्धता को दर्शाता है।

बहन पर आरोपी ने किया था हमला

आरोपी आनिस बड़ौत का निवासी है। कुछ दिन पहले उसकी नाबालिग बहन किसी हिंदू युवक के साथ घर से भाग गई थी। परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद लड़की को बाल संरक्षण गृह (सीडब्ल्यूसी) ले जाया जा रहा था। इसी दौरान आनिस ने बहन पर गोली चला दी, लेकिन वह बाल-बाल बच गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने आनिस की तलाश तेज कर दी।

मंगलवार, 23 सितंबर की देर रात मुखबिर की सूचना पर मिशन शक्ति टीम ने सुल्तानपुर हटाना गांव के पास बस स्टैंड इलाके में घेराबंदी की। टीम में सब-इंस्पेक्टर रितु काजल (प्रभारी), सब-इंस्पेक्टर गायत्री राजपूत, कांस्टेबल शैली मोरल और रितु यादव शामिल थीं। पुलिस को देखते ही आनिस ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन बहादुर महिला पुलिसकर्मियों ने हिम्मत नहीं हारी। जवाबी फायरिंग में आनिस घायल होकर गिर पड़ा।

मिशन शक्ति के तहत की कार्रवाई

एएसपी प्रवीण सिंह चौहान ने बताया, 'मिशन शक्ति के तहत महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि है। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। यह एनकाउंटर महिलाओं की रक्षा के लिए हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है।' एसपी बागपत सूरज कुमार राय ने भी टीम की सराहना की और कहा कि ऐसी कार्रवाइयों से अपराधियों में भय का माहौल बनेगा।

यूपी में महिला पुलिस का दूसरा एनकाउंटर

यह उत्तर प्रदेश में महिला पुलिस द्वारा किया गया दूसरा एनकाउंटर है। पहला एनकाउंटर अक्टूबर 2023 में कुशीनगर जिले में हुआ था, जहां सब-इंस्पेक्टर प्रिंसी पांडे की अगुवाई वाली टीम ने 25 हजार रुपये के इनामी पशु तस्कर इमाम-उल (उर्फ बिहारी) को 12 मामलों में वांछित होने के बावजूद गिरफ्तार किया था। टीम में चंदा यादव, कांस्टेबल संगीता यादव, प्रियंका सिंह आदि शामिल थीं।

सोशल मीडिया पर इस घटना के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जहां लोग महिला पुलिस की वीरता की तारीफ कर रहे हैं। नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर यह कार्रवाई महिलाओं की सशक्तिकरण का संदेश दे रही है। पुलिस ने आनिस के खिलाफ हत्या के प्रयास, अवैध असलाह धारण समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

24 Sept 2025 02:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bagpat / महिला पुलिस ने बहन पर गोली चलाने वाले आरोपी को एनकाउंटर में लंगड़ा कर किया गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.