शाहपुरा में 2985 लोगों को पीएम आवास की उम्मीद

शाहपुरा. गरीब तबके के लोगों को जीवन को संवारने व उत्थान को लेकर चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना में शाहपुरा पंचायत समिति क्षेत्र में 2985 लोगों ने मकान के लिए आवेदन किया है। सर्वे में 1728 आवेदन करने वाले परिवारों का डोर टू डोर सत्यापन किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ लेने के लिए शाहपुरा पंचायत समिति की 37 ग्राम पंचायतों से 2985 लोगों ने आवास के लिए आवेदन किया है। जिसमें से सर्वे में 1728 आवेदनों को उपयुक्त माना गया। जिनका कार्मिकों द्वारा डोर टू डोर जाकर सत्यापन किया जा रहा है। अब तक 1268 परिवारों का सत्यापन किया जा चुका है।
सहायक विकास अधिकारी हजारीलाल कुलदीप ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने के लिए आवेदन करने वाले परिवारों का सत्यापन किया जा रहा है। 1728 में से अब तक 1268 आवेदनों का डोर टू डोर सर्वे कर पात्रता के बिन्दुओं के तहत जांच करके विभाग के पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। विभाग द्वारा नियमानुसार पात्रता रखने वाले आवेदनों का पीएम आवास के लिए चयन किया जाएगा।
नगर निकाय में शामिल दस ग्राम पंचायतों में सर्वे नहींअधिकारियों ने बताया कि शाहपुरा पंचायत समिति की 37 ग्राम पंचायतों में से दस ग्राम पंचायत लेटकाबास, निठारा, कांट, देवन, खोरी, घासीपुरा, चिमनपुरा, टोडी, बिदारा, नाथावाला नगरनिकाय क्षेत्र में शामिल हो गई। नगर निकाय में शामिल पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को लेकर सर्वे कार्य नहीं हो पा रहा है। इन ग्राम पंचायतों के नगर निकाय में शामिल होने पर प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का लाभ मिल सकेगा। लेकिन अभी वार्डों का परिसीमन कार्य नहीं हो पाने के कारण इन पंचायतों के कई कार्य अटके पड़े है।