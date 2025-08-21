शाहपुरा में 2985 लोगों को पीएम आवास की उम्मीद

शाहपुरा. गरीब तबके के लोगों को जीवन को संवारने व उत्थान को लेकर चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना में शाहपुरा पंचायत समिति क्षेत्र में 2985 लोगों ने मकान के लिए आवेदन किया है। सर्वे में 1728 आवेदन करने वाले परिवारों का डोर टू डोर सत्यापन किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ लेने के लिए शाहपुरा पंचायत समिति की 37 ग्राम पंचायतों से 2985 लोगों ने आवास के लिए आवेदन किया है। जिसमें से सर्वे में 1728 आवेदनों को उपयुक्त माना गया। जिनका कार्मिकों द्वारा डोर टू डोर जाकर सत्यापन किया जा रहा है। अब तक 1268 परिवारों का सत्यापन किया जा चुका है।