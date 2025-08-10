तेज रफ्तार कार ने ली सिपाही की जान, घर में कोहराम

जयपुर. चौमूं के राधास्वामी बाग पुलिया चौमूं के पास रविवार सुबह तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार पुलिस कांस्टेबल को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर घायल कांस्टेबल को लोगों ने निजी अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद उसके परिवार में कोहराम मच गया। मृतक कांस्टेबल मूलत: बधाल का रहने वाला था। रविवार को गमगीन माहौल के बीच पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया।

चौमूं थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा ने बताया कि जयपुर पुलिस लाइन में कार्यरत कांस्टेबल राजेंद्र कुमार सामोता (36) पुत्र लक्ष्मीनारायण निवासी बधाल हाल निवासी कृष्णा कॉलोनी चौमूं सुबह सात बजे बाइक लेकर जयपुर ड्यूटी पर जा रहा था। इसी दौरान रींगस की ओर से तेज रफ्तार में आ रही कार ने पीछे से उसकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कांस्टेबल सड़क पर गिरकर गंभीर घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे चौमूं के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर चौमूं पुलिस मौके पर पहुंची और शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया।

बाइक को 20 फीट तक घसीट ले गया

पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में सामने आया कि कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि कार चालक बाइक को टक्कर करते हुए करीब 20 फीट तक घसीटता ले गया। हादसे के बाद चालक कार सहित मौके से फरार हो गया। मृतक राजेन्द्र राजस्थान पुलिस में 2015 के बैच का सिपाही है।

सालभर पहले हुई थी पिता की मौत

मृतक के पिता लक्ष्मीनारायण सेना से सेवानिवृत थे। उनकी सालभर पहले हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। उसका बड़ा भाई महेश सामोता सेना में आसाम इलाके में कार्यरत हैं। मृतक राजेंद्र के 3 साल की बेटी निकिता व 6 साल का बेटा दिव्यांश है।

पुलिस सम्मान के साथ अंतिम विदाई

शव के साथ पुलिस लाइन की गाडी और सात जवान हैड कांस्टेबल पूरणमल के नेतृत्व में बधाल पहुंचे जहां दिवंगत पुलिस कांस्टेबल को सलामी देकर अंतिम संस्कार किया गया। शव देखकर मां रुकमादेवी, पत्नी पिंकी देवी व बच्चे बेसुध हो गए। अंतिम संस्कार में सरपंच विजयकुमार सामोता, गिरदावर नारायण जाट, वार्डपंच गोपी गढवाल, भागचंद यादव, सतनारायण यादव सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।