जयपुर-अजमेर हाइवे पर टाइल्स से भरा ट्रेलर पलटा, 8 किलोमीटर जाम

जयपुर. जयपुर-किशनगढ़ हाइवे सड़क पर रविवार शाम करीब 7 बजे महलां के समीप छीतरोली के समीप टाइल्स से भरा ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। जिससे राजमार्ग पर करीब आठ किलोमीटर तक जाम लगने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई घंटों तक वाहन रेंग-रेंगकर चले।

जानकारी के अनुसार गुजरात से आसाम जा रहा टाइल्स से भरा ट्रेलर अज्ञात वाहन के साइड दबाने से अनियंत्रित होकर राजमार्ग पर पलट गया। जिससे अजमेर से जयपुर लेन पूरी तरह अवरुद्ध हो गई। हादसे के बाद छीतरोली से गाडोता तक करीब आठ किलोमीटर लंबा जाम लगने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हाईवे सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त ट्रेलर को हटाने के लिए दो क्रेन बुलाई लेकिन दोनों क्रेन ट्रेलर को हटाने में असफल रही। हादसे की सूचना के बाद पुलिस एवं टोलकर्मियों ने पहुंचकर यातायात को सुचारू करने का प्रयास किया लेकिन ट्रेलर नहीं हटने से लंबा जाम लग गया। हादसे में ट्रेलर चालक गंभीर घायल हो गया। जिसे उपचार के लिए एंबुलेंस की सहायता से अस्पताल में भर्ती करवाया गया।

टोल पूरा, सुविधाओं का टोटा

लोगों ने बताया कि टोल प्रबंधन के पास भारी वाहनों को उठाने के लिए क्रेन की व्यवस्था नहीं हैं जिससे आए दिन हादसा के बाद जाम के हालात हो जाते हैं। जबकि वाहन चालकों से जमकर टोल वसूला जा रहा है। रविवार को राजमार्ग पर जाम लगने के बाद बगरू रावान तिराहे एवं महलां जोबनेर रोड से वाहनों को डाइवर्ट कर निकाला गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि राजमार्ग पर मवेशियों के आने से आए दिन हादसे हो रहे हैं लेकिन एनएचएआई की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा।