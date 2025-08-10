बगरू के पुलिस मित्र चोरों के निशाने पर, सीमेंट के 90 कट्टे चोरी

जयपुर. चोर इतने बेखौफ हो गए हैं कि अब पुलिस के मददगार संगठन से जुड़े ‘पुलिस मित्रों’ को निशाना बनाकर खुली चुनौती दे रहे हैं। दो दिन में बदमाशों ने दो पुलिस मित्रों के यहां चोरी की वारदात को अंजाम दिया। शुक्रवार रात जहां पुलिस मित्र के घर से लाखों की चोरी हुई वहीं शनिवार रात फिर चोरों ने एक पुलिस मित्र के यहां से सीमेंट के कट्टे चोरी कर लिए।

जानकारी के मुताबिक बगरू थाना इलाके की पूनिया कॉलोनी स्थित श्रीराम विहार दहमीकलां से रात को घर के बाहर खड़े टैम्पो को अज्ञात चोर ले भागे वहीं लिंक रोड स्थित सूरज विहार से 90 कट्टे सीमेंट के चोरी कर ले गए। श्रीराम विहार निवासी पीड़ित हनुमान साहू ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि रक्षाबंधन की रात को घर के बाहर खड़े टैम्पो को करीब एक बजे अज्ञात चोर लेकर फरार हो गए। जबकि शुक्रवार रात ही पुलिस मित्र बुद्धिप्रकाश गौतम के सूने मकान में लाखों की चोरी हुई थी। शनिवार रात को पुलिस मित्र मदन चौधरी के लिंक रोड स्थित सूरज विहार में दुकानों के चल रहे निर्माण के लिए कमरे में रखे 90 सीमेंट के कट्टे चोरी हो गए। रविवार सुबह मजदूर काम करने पहुंचे तो वारदात का पता चला।

इनका कहना है…..

बगरू क्षेत्र में अभी दो दिन से लगातार चोरी की वारदातें हुई हैं, पुलिस टीम सीसीटीवी कैमरों के जरिए जांच कर रही है। जल्द ही बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा।