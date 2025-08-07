ससुराल में दामाद ने की आत्महत्या

कालवाड़ @ पत्रिका. भैंसावा गांव में मंगलवार देर रात ससुराल आए दामाद ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर और बुधवार सुबह मकान की गैलरी में शव लटका देख सनसनी फैल गई। हिंगोनियां पुलिस चौकी प्रभारी एएसआई लेखराज मीणा ने बताया कि भैंसावा गांव में कुम्हारों के मोहल्ले के पास जयपुर से अपने ससुराल आए राजेन्द्र कुमार शर्मा (48) पुत्र शास्त्री कुमार निवासी कागजीवाड़ा श्मशान के पास पर्वतपुरी आमेर रोड ने देर रात अपने ससुराल में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।
बुधवार सुबह ससुराल के लोग उठे तो दामाद का शव लटका देख चीख-पुकार मच गई। सूचना पर जोबनेर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच की। पुलिस ने हिंगोनियां के राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मृतक का पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों के सुपुर्द किया। घटनास्थल पर सुसाइड नोट नहीं मिला लेकिन परिजनों से पूछताछ में यह जानकारी मिली कि वह किसी मामले को लेकर तनाव में था। इसी के चलते उसने फांसी लगाकर जान दी। घटना के समय मृतक की पत्नी अपने ससुराल जयपुर में थी और राजेन्द्र ने अपने ससुराल भैंसावा आकर आत्महत्या कर ली।
खाटूश्यामजी के दर्शन किए फिर फंदे से झूला
भैंसावा में अपने ससुराल में आकर आत्महत्या करने वाला राजेंद्र कुमार शर्मा मंगलवार दोपहर जयपुर से यहां आया और अपने साले के साथ खाटूश्यामजी गया वहां दर्शन कर वापस अपने ससुराल भैंसावा आ गया। यहां रात को सभी सो गए तो देर रात को उठकर उसने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।