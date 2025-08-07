ससुराल में दामाद ने की आत्महत्या

बुधवार सुबह ससुराल के लोग उठे तो दामाद का शव लटका देख चीख-पुकार मच गई। सूचना पर जोबनेर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच की। पुलिस ने हिंगोनियां के राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मृतक का पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों के सुपुर्द किया। घटनास्थल पर सुसाइड नोट नहीं मिला लेकिन परिजनों से पूछताछ में यह जानकारी मिली कि वह किसी मामले को लेकर तनाव में था। इसी के चलते उसने फांसी लगाकर जान दी। घटना के समय मृतक की पत्नी अपने ससुराल जयपुर में थी और राजेन्द्र ने अपने ससुराल भैंसावा आकर आत्महत्या कर ली।