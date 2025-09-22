बहराइचः बिना अनुमति निकला जुलूस, भड़काऊ नारों से माहौल गर्माया, 5 नामजद 350 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज

बहराइच जिले के कैसरगंज कस्बे में शनिवार की शाम कानपुर में दर्ज हुई एफआईआर के विरोध में निकाले गए जुलूस ने हंगामा खड़ा कर दिया। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक उपनिरीक्षक इजलास प्रसाद मय हमराह कैसरगंज कस्बे में गश्त कर रहे थे। तभी करीब 4:30 बजे बहराइच रोड से एक जुलूस निकलता दिखाई दिया। इस जुलूस में स्थानीय निवासी डॉ. फैजुल हसन, अरशद खां, मुफीद, रिजवान, बाबू खान समेत 300 से 350 लोग शामिल थे।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जुलूस में शामिल लोग हाथों में तख्तियां लिए थे। जिन पर "आई लव मोहम्मद साहब" लिखा था। साथ ही भीड़ “सर तन से जुदा” जैसे भड़काऊ नारे भी लगा रही थी। पुलिस ने उन्हें समझाया कि जिले में धारा 189 (2) बीएनएस लागू है। बिना अनुमति जुलूस निकालना कानूनन अपराध है। लेकिन जुलूस में शामिल लोग नहीं माने और नारेबाजी करते हुए तहसील कैसरगंज की ओर बढ़ गए।