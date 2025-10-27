Bahraich Accident: मनौना धाम से लौट रही बस की ट्रैक्टर से भिड़ंत, खड्ड में पलटे दोनों वाहन – 12 घायल, एक की हालत नाजुक

सांकेतिक फोटो सोर्स पत्रिका
Bahraich Accident: बहराइच जिले के बौंडी क्षेत्र में सोमवार को श्रद्धालुओं से भरी एक निजी बस और ट्रैक्टर-ट्रॉली की जोरदार टक्कर हो गई। यह हादसा सेमगढ़ा चौराहे के पास उस समय हुआ। जब मनौना धाम से लौट रही बस के सामने अचानक ईंट लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली आ गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन सड़क किनारे खड्ड में पलट गए।
Bahraich Accident: हादसे में बस में सवार करीब 10 श्रद्धालु और ट्रैक्टर चालक समेत कुल 12 लोग घायल हो गए। बौंडी थानाध्यक्ष टी.एन. मौर्य के अनुसार, बस में सवार अधिकांश यात्री पहले ही उतर चुके थे, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हादसे में दरगाह शरीफ के कल्पीपारा निवासी संगीता, बुधनी, केशवकुंडा के बनवारी वर्मा समेत कई लोग जख्मी हुए।
गंभीर रूप से घायल ट्रैक्टर चालक सतीश और श्रमिक मुकेश को पहले फखरपुर सीएचसी ले जाया गया। हालत नाजुक होने पर सतीश को मेडिकल कॉलेज बहराइच और फिर लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। फिलहाल सभी घायलों का इलाज जारी है।
