Bahraich Accident: मनौना धाम से लौट रही बस की ट्रैक्टर से भिड़ंत, खड्ड में पलटे दोनों वाहन – 12 घायल, एक की हालत नाजुक

Bahraich Accident: बहराइच जिले के बौंडी क्षेत्र में सोमवार को श्रद्धालुओं से भरी एक निजी बस और ट्रैक्टर-ट्रॉली की जोरदार टक्कर हो गई। यह हादसा सेमगढ़ा चौराहे के पास उस समय हुआ। जब मनौना धाम से लौट रही बस के सामने अचानक ईंट लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली आ गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन सड़क किनारे खड्ड में पलट गए।