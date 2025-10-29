बहराइच में बड़ा हादसा! कौड़ियाला नदी में यात्रियों से भरी नाव पलटी, 22 लोग लापता; CM योगी ने बचाव दल को किया अलर्ट

बहराइच में बड़ा हादसा! Image Source - 'X' @vinaysaxenaj
Bahraich kaudiyala river boat capsize 25 passengers: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में बुधवार शाम एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। सुजौली थाना क्षेत्र के भरथापुर गांव में कौड़ियाला नदी में सवारियों से भरी नाव अचानक पलट गई, जिसमें करीब 28 लोग सवार थे। अब तक 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बुधवार शाम गांव के लोग नाव के जरिए नदी पार कर घर लौट रहे थे। जब नाव नदी की बीच धारा में पहुंची, तभी तेज बहाव के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया और नाव पलट गई। देखते ही देखते नाव में सवार सभी लोग पानी में बह गए। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू शुरू किया और 6 लोगों को किसी तरह बचा लिया।
स्थानीय ग्रामीणों की तत्परता से लक्ष्मी नारायण, रानी देवी, ज्योति और हरिओम को सुरक्षित निकाल लिया गया। हालांकि, एक महिला की मौत की पुष्टि हो चुकी है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंच गई। इस दौरान ग्रामीणों ने टॉर्च और स्थानीय संसाधनों के सहारे बाकी लोगों की तलाश शुरू की, जबकि प्रशासन ने तुरंत NDRF और SDRF को बुलाया।
बहराइच पुलिस और प्रशासन के अधिकारी घटनास्थल पर डटे हुए हैं, जबकि लखनऊ से वरिष्ठ अधिकारी लगातार हालात की निगरानी कर रहे हैं। चूंकि नदी का यह क्षेत्र इंडो-नेपाल बॉर्डर के पास आता है और आसपास घना अंधेरा है, इसलिए टॉर्च और जेनरेटर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। NDRF-SDRF की टीमों ने लापता करीब 20 लोगों की तलाश शुरू कर दी है।
भरथापुर गांव की भौगोलिक स्थिति बेहद संवेदनशील है। यह गांव नेपाल सीमा से सटा हुआ है और यहां से गुजरने वाली कौड़ियाला नदी लोगों की रोजमर्रा की जरूरत का रास्ता है। इसी नदी के सहारे लोग बाजार, कामकाज और जरूरी कामों के लिए आते-जाते हैं। बुधवार की शाम भी ग्रामीण इसी नाव के जरिए घर लौट रहे थे, लेकिन तेज धारा ने एक बड़ा हादसा कर दिया।
