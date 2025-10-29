बहराइच में बड़ा हादसा! कौड़ियाला नदी में यात्रियों से भरी नाव पलटी, 22 लोग लापता; CM योगी ने बचाव दल को किया अलर्ट

Bahraich kaudiyala river boat capsize 25 passengers: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में बुधवार शाम एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। सुजौली थाना क्षेत्र के भरथापुर गांव में कौड़ियाला नदी में सवारियों से भरी नाव अचानक पलट गई, जिसमें करीब 28 लोग सवार थे। अब तक 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है।