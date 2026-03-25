बहराइच में सीएम योगी का बड़ा ऐलान: 500 लोगों का पुनर्वास, करोड़ों की सौगात के साथ ‘भरथापुर’ बना ‘भरतपुर कॉलोनी’

मुख्यमंत्री ने इस दौरान 136 परिवारों को आवासीय जमीन के पट्टे और आर्थिक सहायता के कागजात सौंपे। उन्होंने बताया कि कुल 21 करोड़ 55 लाख रुपये से अधिक की धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी गई है। इसे उन्होंने नवरात्र के अवसर पर विशेष उपहार बताया। सीएम ने घोषणा की कि अब भरथापुर गांव को ‘भरतपुर कॉलोनी’ के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कदम इलाके के विकास और नई पहचान के लिए उठाया गया है। कार्यक्रम में उन्होंने यह भी कहा कि सरकार बिना किसी भेदभाव के प्रदेश के सभी 25 करोड़ लोगों के लिए काम कर रही है।