25 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बहराइच

बहराइच में सीएम योगी का बड़ा ऐलान: 500 लोगों का पुनर्वास, करोड़ों की सौगात के साथ ‘भरथापुर’ बना ‘भरतपुर कॉलोनी’

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बहराइच पहुंचे। उन्होंने विस्थापित परिवारों के लिए पुनर्वास की बड़ी योजना का ऐलान किया। पूर्ववर्ती सरकारों पर तंज कसते हुए कहा कि पहले की सरकारें अपने परिवार के लिए काम करती थी।

2 min read
Google source verification

बहराइच

image

Mahendra Tiwari

Mar 25, 2026

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फोटो सोर्स @myogiadityanath X account

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फोटो सोर्स @myogiadityanath X account

Intro: बहराइच के मिहींपुरवा क्षेत्र में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरथापुर गांव के विस्थापित परिवारों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की। उन्होंने पुनर्वास योजना के तहत सैकड़ों लोगों को जमीन और आर्थिक सहायता दी। साथ ही गांव का नाम बदलकर भरतपुर कॉलोनी करने का ऐलान भी किया।

बहराइच जिले के मिहींपुरवा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरथापुर गांव के विस्थापित परिवारों को राहत देते हुए बड़े फैसले लिए। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य आपदा के समय सेवा, संवेदना और समाधान के जरिए लोगों की मदद करना है। इसी सोच के तहत भरथापुर गांव के करीब 500 लोगों के पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू की गई है।

मुख्यमंत्री ने 136 परिवारों को आवास के सौंपे कागजात

मुख्यमंत्री ने इस दौरान 136 परिवारों को आवासीय जमीन के पट्टे और आर्थिक सहायता के कागजात सौंपे। उन्होंने बताया कि कुल 21 करोड़ 55 लाख रुपये से अधिक की धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी गई है। इसे उन्होंने नवरात्र के अवसर पर विशेष उपहार बताया। सीएम ने घोषणा की कि अब भरथापुर गांव को ‘भरतपुर कॉलोनी’ के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कदम इलाके के विकास और नई पहचान के लिए उठाया गया है। कार्यक्रम में उन्होंने यह भी कहा कि सरकार बिना किसी भेदभाव के प्रदेश के सभी 25 करोड़ लोगों के लिए काम कर रही है।

पूर्व सरकारें केवल अपने परिवार तक सीमित रही

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले प्रदेश के संसाधनों का सही उपयोग नहीं हुआ और विकास कार्यों की अनदेखी की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व में कुछ सरकारें केवल अपने परिवार तक सीमित रहीं। जबकि गरीब और वंचित वर्गों की जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया गया।

हमारी सरकार ने मूलभूत सुविधाओं को दी प्राथमिकता

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार ने बाढ़ नियंत्रण, सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता दी है। उन्होंने यह भी कहा कि जब शासन में सेवा और संवेदना शामिल होती है। तभी गरीबों तक योजनाओं का लाभ सही तरीके से पहुंचता है। उन्होंने लोगों से एकता बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि प्रदेश को विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

25 Mar 2026 03:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bahraich / बहराइच में सीएम योगी का बड़ा ऐलान: 500 लोगों का पुनर्वास, करोड़ों की सौगात के साथ ‘भरथापुर’ बना ‘भरतपुर कॉलोनी’

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Board 5th 8th Result Live 2026: 5वीं 8वीं का रिजल्ट घोषित, patrika.com पर देखें पल-पल के अपडेट्स

MP Board 5th 8th Result 2026
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

बहराइच

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

शादी समारोह से लौटते समय ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर एक की मौत, दो की हालत नाजुक परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

Accident
बहराइच

शादी से 2 दिन पहले दूल्हे की मौत, बेहोशी की हालत में मिला अस्पताल में तोड़ दिया दम… मातम में बदली शादी की खुशियां

मृतक की फाइल फोटो सांकेतिक तस्वीर रोते परिजन फोटो जेनरेट AI
बहराइच

बकरी चराने गई महिला को हाथी ने पटक कर मार डाला, परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल, ग्रामीणों में दहशत

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
बहराइच

खेत जाते समय गिरी आसमानी आफत, बुझ गया घर का चिराग, 3 मासूम बच्चों के सिर से उठा-पिता का साया

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट Ai
बहराइच

Bahraich Accident: ट्रक की टक्कर से मां बेटे की मौत, पति की हालत गंभीर, एक झटके में उजड़ गया परिवार

Accident
बहराइच
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.