30 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बहराइच

“तीन घरों की खुशियां छिनीं: सब्जी बेचकर लौट रहे रिश्तेदारों को काल बनी तेज रफ्तार पिकअप”

बहराइच में एक दर्दनाक हादसे में सब्जी बेचकर लौट रहे तीन रिश्तेदारों की तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से दर्दनाक मौत हो गई। एक ही पल में तीन घरों में एक साथ चीख- पुकार मच गई। परिवार के लोगों का रो-रो कर बुरा हाल है। यह घटना परिवार को हमेशा के लिए दर्द दे गई।

2 min read
Google source verification

बहराइच

image

Mahendra Tiwari

Mar 30, 2026

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI

बहराइच जिले में रविवार रात एक भीषण सड़क हादसे ने तीन परिवारों को गहरे दुख में डाल दिया। तेज रफ्तार पिकअप का टायर फटने से वाहन बेकाबू हो गया और सामने से आ रही बाइक को कुचलते हुए खड्ड में जा गिरा। इस दर्दनाक हादसे में बाइक सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

बहराइच के नानपारा-रुपईडीहा मार्ग पर हाड़ा बसहरी गांव के पास रविवार देर रात एक गंभीर सड़क हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार एक तेज रफ्तार पिकअप फखरपुर से शादी का सामान लेकर नेपाल की ओर जा रही थी। रात करीब 8 बजे जब वाहन हाड़ा बसहरी गांव के पास पहुंचा। तभी अचानक उसका टायर फट गया। टायर फटते ही चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका। पिकअप अनियंत्रित हो गई।

बेकाबू पिकअप बाइक से टकराई एक साथ बुझ गए तीन घरों के चिराग

बेकाबू पिकअप सामने से आ रही एक बाइक से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार तीनों लोग उछलकर दूर जा गिरे और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद पिकअप सड़क किनारे खड्ड में पलट गई। दुर्घटना में जान गंवाने वालों की पहचान मनीष कुमार (35), बरसाती (45) और शिवा (12) के रूप में हुई है। तीनों आपस में रिश्तेदार थे। और नानपारा क्षेत्र के जूड़ा गांव में रहकर सब्जी बेचने का काम करते थे। बताया जा रहा है। कि तीनों बाबागंज के साप्ताहिक बाजार में सब्जी बेचकर वापस अपने घर लौट रहे थे। तभी यह हादसा हो गया। घटना की खबर मिलते ही परिवार के लोग तुरंत अस्पताल पहुंचे। जहां चीख-पुकार मच गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

चालक की तलाश कर रही पुलिस

सूचना मिलने पर पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार हादसे के बाद पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। जिसकी तलाश की जा रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

30 Mar 2026 08:51 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bahraich / “तीन घरों की खुशियां छिनीं: सब्जी बेचकर लौट रहे रिश्तेदारों को काल बनी तेज रफ्तार पिकअप”

बड़ी खबरें

View All

बहराइच

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बहराइच में सीएम योगी का बड़ा ऐलान: 500 लोगों का पुनर्वास, करोड़ों की सौगात के साथ ‘भरथापुर’ बना ‘भरतपुर कॉलोनी’

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फोटो सोर्स @myogiadityanath X account
बहराइच

शादी समारोह से लौटते समय ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर एक की मौत, दो की हालत नाजुक परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

Accident
बहराइच

शादी से 2 दिन पहले दूल्हे की मौत, बेहोशी की हालत में मिला अस्पताल में तोड़ दिया दम… मातम में बदली शादी की खुशियां

मृतक की फाइल फोटो सांकेतिक तस्वीर रोते परिजन फोटो जेनरेट AI
बहराइच

बकरी चराने गई महिला को हाथी ने पटक कर मार डाला, परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल, ग्रामीणों में दहशत

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
बहराइच

खेत जाते समय गिरी आसमानी आफत, बुझ गया घर का चिराग, 3 मासूम बच्चों के सिर से उठा-पिता का साया

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट Ai
बहराइच
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.