“तीन घरों की खुशियां छिनीं: सब्जी बेचकर लौट रहे रिश्तेदारों को काल बनी तेज रफ्तार पिकअप”

बेकाबू पिकअप सामने से आ रही एक बाइक से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार तीनों लोग उछलकर दूर जा गिरे और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद पिकअप सड़क किनारे खड्ड में पलट गई। दुर्घटना में जान गंवाने वालों की पहचान मनीष कुमार (35), बरसाती (45) और शिवा (12) के रूप में हुई है। तीनों आपस में रिश्तेदार थे। और नानपारा क्षेत्र के जूड़ा गांव में रहकर सब्जी बेचने का काम करते थे। बताया जा रहा है। कि तीनों बाबागंज के साप्ताहिक बाजार में सब्जी बेचकर वापस अपने घर लौट रहे थे। तभी यह हादसा हो गया। घटना की खबर मिलते ही परिवार के लोग तुरंत अस्पताल पहुंचे। जहां चीख-पुकार मच गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।