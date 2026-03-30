“तीन घरों की खुशियां छिनीं: सब्जी बेचकर लौट रहे रिश्तेदारों को काल बनी तेज रफ्तार पिकअप”

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
बहराइच जिले में रविवार रात एक भीषण सड़क हादसे ने तीन परिवारों को गहरे दुख में डाल दिया। तेज रफ्तार पिकअप का टायर फटने से वाहन बेकाबू हो गया और सामने से आ रही बाइक को कुचलते हुए खड्ड में जा गिरा। इस दर्दनाक हादसे में बाइक सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।
बहराइच के नानपारा-रुपईडीहा मार्ग पर हाड़ा बसहरी गांव के पास रविवार देर रात एक गंभीर सड़क हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार एक तेज रफ्तार पिकअप फखरपुर से शादी का सामान लेकर नेपाल की ओर जा रही थी। रात करीब 8 बजे जब वाहन हाड़ा बसहरी गांव के पास पहुंचा। तभी अचानक उसका टायर फट गया। टायर फटते ही चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका। पिकअप अनियंत्रित हो गई।
बेकाबू पिकअप सामने से आ रही एक बाइक से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार तीनों लोग उछलकर दूर जा गिरे और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद पिकअप सड़क किनारे खड्ड में पलट गई। दुर्घटना में जान गंवाने वालों की पहचान मनीष कुमार (35), बरसाती (45) और शिवा (12) के रूप में हुई है। तीनों आपस में रिश्तेदार थे। और नानपारा क्षेत्र के जूड़ा गांव में रहकर सब्जी बेचने का काम करते थे। बताया जा रहा है। कि तीनों बाबागंज के साप्ताहिक बाजार में सब्जी बेचकर वापस अपने घर लौट रहे थे। तभी यह हादसा हो गया। घटना की खबर मिलते ही परिवार के लोग तुरंत अस्पताल पहुंचे। जहां चीख-पुकार मच गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
सूचना मिलने पर पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार हादसे के बाद पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। जिसकी तलाश की जा रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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