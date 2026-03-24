शादी समारोह से लौटते समय ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर एक की मौत, दो की हालत नाजुक परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

मृतक की पहचान 46 वर्षीय शत्रोहन के रूप में हुई है। जो बाराबंकी जिले के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि वह अपने रिश्तेदार अर्जुन और परशुराम के साथ बहराइच में स्थित मरी माता मंदिर में एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद देर शाम तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर वापस अपने घर की ओर लौट रहे थे। वापसी के दौरान हरदी थाना क्षेत्र के कल्याणपुर के पास उनकी बाइक को सामने से आ रहे तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों सड़क पर गिरकर बुरी तरह घायल हो गए।