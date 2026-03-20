खेत जाते समय गिरी आसमानी आफत, बुझ गया घर का चिराग, 3 मासूम बच्चों के सिर से उठा-पिता का साया

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट Ai
बहराइच जिले में शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां खेत की ओर जा रहे एक युवक पर अचानक आकाशीय बिजली गिर गई। हादसा इतना भीषण था कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से परिवार और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है।
बहराइच के हरदी थाना क्षेत्र के बंभौरी गांव के बदन पुरवा में शुक्रवार सुबह करीब 10:15 बजे एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां खेत की ओर जा रहे 35 वर्षीय युवक मुनऊ पर अचानक आकाशीय बिजली गिर गई। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद गांव में सन्नाटा पसर गया। परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है। बताया जाता है कि मुनऊ अपने खेत की ओर जा रहे थे। उनके खेत में सरसों की फसल कट चुकी थी। जिसे देखने के लिए वह पास के पांडे पुरवा इलाके की तरफ जा रहे थे। रास्ते में अचानक मौसम ने करवट ली। और हल्की बारिश के साथ तेज बिजली चमकने लगी।
मृतक के भाई युनुस ने बताया कि जैसे ही मुनऊ खेत के पास पहुंचे। उसी दौरान तेज आवाज के साथ बिजली सीधे उन पर गिर गई। आसपास मौजूद लोगों ने जब यह दृश्य देखा तो सभी दहशत में आ गए। परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुनऊ की जान जा चुकी थी।
इस हादसे ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। सबसे ज्यादा दर्दनाक बात यह है कि मुनऊ अपने पीछे तीन छोटे-छोटे बच्चों को छोड़ गए हैं। इनमें एक तीन साल का बेटा अहमद रजा और दो चार महीने के जुड़वा बच्चे शामिल हैं। बच्चों के सिर से पिता का साया उठ जाने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची।
हरदी थाने के प्रभारी आलोक सिंह ने बताया कि प्राथमिक जांच में आकाशीय बिजली गिरने से मौत की पुष्टि हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।गांव में इस हादसे के बाद शोक का माहौल है। हर कोई इस घटना से स्तब्ध है।
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