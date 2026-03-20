खेत जाते समय गिरी आसमानी आफत, बुझ गया घर का चिराग, 3 मासूम बच्चों के सिर से उठा-पिता का साया

बहराइच के हरदी थाना क्षेत्र के बंभौरी गांव के बदन पुरवा में शुक्रवार सुबह करीब 10:15 बजे एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां खेत की ओर जा रहे 35 वर्षीय युवक मुनऊ पर अचानक आकाशीय बिजली गिर गई। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद गांव में सन्नाटा पसर गया। परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है। बताया जाता है कि मुनऊ अपने खेत की ओर जा रहे थे। उनके खेत में सरसों की फसल कट चुकी थी। जिसे देखने के लिए वह पास के पांडे पुरवा इलाके की तरफ जा रहे थे। रास्ते में अचानक मौसम ने करवट ली। और हल्की बारिश के साथ तेज बिजली चमकने लगी।