बकरी चराने गई महिला को हाथी ने पटक कर मार डाला, परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल, ग्रामीणों में दहशत

बहराइच जिले के कतर्नियाघाट रेंज के अंतर्गत भवानीपुर गांव में शुक्रवार सुबह एक बेहद दुखद घटना हो गई। यहां 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला कुवारिया अपनी बकरियों को चराने के लिए घर से निकली थीं। रोज की तरह वह गांव के पास जंगल किनारे खेत में पहुंची ही थीं कि अचानक एक टस्कर हाथी जंगल से बाहर आ गया। बताया जा रहा है कि महिला को संभलने का मौका भी नहीं मिला। हाथी ने उन पर हमला कर दिया। गुस्साए हाथी ने पटक-पटक कर मार डाला। जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जब आसपास के लोगों को घटना की जानकारी मिली। तो वे दौड़कर मौके पर पहुंचे। शोर मचाकर किसी तरह हाथी को जंगल की ओर भगाया।