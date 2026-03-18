Bahraich Accident: ट्रक की टक्कर से मां बेटे की मौत, पति की हालत गंभीर, एक झटके में उजड़ गया परिवार

Bahraich Accident: बहराइच-नानपारा मार्ग पर बुधवार की सुबह आम दिनों की तरह ही शुरू हुई थी। लेकिन मटेरा चौराहे के पास कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल गया। हरदी थाना क्षेत्र के रहने वाले सोनू निषाद अपनी पत्नी मंगला और दो साल के बेटे शिवा के साथ बाइक से बहराइच की ओर जा रहे थे। शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक मोड़ बन जाएगा। जैसे ही उनका बाइक मटेरा चौराहे के पास पहुंचा, पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों सड़क पर गिर पड़े। मंगला और छोटा शिवा बुरी तरह घायल हो गए। जबकि सोनू भी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। हर कोई मदद के लिए दौड़ा, लेकिन हालात बेहद गंभीर थे।