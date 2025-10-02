22 वर्ष पहले बिहार से आकर बसा, दो किशोर की हत्या के बाद, परिवार समेत खुद को किया आग के हवाले, 6 मौतों से दहल उठा गांव

बुधवार सुबह विजय ने गांव के किशोर सूरज यादव (14), सनी वर्मा (13) और किशन यादव (15) को लहसुन की बुवाई के लिए बुलाया। लेकिन सूरज और सनी ने महानवमी का हवाला देकर काम से इनकार कर दिया। विवाद के दौरान किशन को बाहर भेजने के बाद विजय ने गुस्से में दोनों पर धारदार हथियार से हमला कर उनकी हत्या कर दी।

हत्या के बाद उसने घर के आंगन में खड़े ट्रैक्टर और अन्य सामानों में आग लगा दी। फिर मवेशियों और परिवार को कमरे में बंद कर खुद भी आग के हवाले कर दिया। आग लगते ही घर से परिजनों की चीखें सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। उन्होंने आंगन में पड़े सूरज और सनी के शव देखे तो दहशत में आ गए। फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम ने पहुंचकर आग बुझाई और दरवाजा तोड़ा, लेकिन तब तक भीतर सभी की मौत हो चुकी थी। शवों को टांड़ (घर की दुछत्ती) से उतारा गया।