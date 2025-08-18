IMD Alert: फिर लौटा मानसून, कल से बदलेगा मौसम, उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत, 21, 22, 23, 24 इन जिलों में भारी बारिश

IMD Alert: उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को कल से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। 19 अगस्त को पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 20 अगस्त को पूरे प्रदेश को ग्रीन जोन में रखा है। मतलब बुधवार को भारी बारिश की कोई संभावना नहीं। कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। या फिर मेघ गर्जन के साथ कुछ इलाकों में वज्रपात और तेज हवा चलने की संभावना है। IMD ने पूर्वी यूपी के बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच सहित पूरे पूर्वी यूपी में 21, 22, 23 और 24 अगस्त को लगातार चार दिन भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। जबकि पश्चिमी यूपी में 23 और 24 अगस्त को भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है।