IMD Alert: फिर लौटा मानसून, कल से बदलेगा मौसम, उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत, 21, 22, 23, 24 इन जिलों में भारी बारिश

IMD Alert: मानसून की ट्रफ लाइन दक्षिण दिशा में शिफ्ट हो जाने के बाद मानसून की चाल सुस्त पड़ गई थी। बीते तीन-चार दिनों से उमस भरी गर्मी और तेज धूप में लोगों को बेहाल कर दिया है। कल यानी 19 अगस्त से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने मंगलवार को पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में तेज बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है।
IMD Alert: उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को कल से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। 19 अगस्त को पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 20 अगस्त को पूरे प्रदेश को ग्रीन जोन में रखा है। मतलब बुधवार को भारी बारिश की कोई संभावना नहीं। कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। या फिर मेघ गर्जन के साथ कुछ इलाकों में वज्रपात और तेज हवा चलने की संभावना है। IMD ने पूर्वी यूपी के बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच सहित पूरे पूर्वी यूपी में 21, 22, 23 और 24 अगस्त को लगातार चार दिन भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। जबकि पश्चिमी यूपी में 23 और 24 अगस्त को भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में लोग उमसभरी गर्मी से परेशान हैं। हवा में नमी का स्तर 90 से 95 फीसदी तक पहुंच गया है। रविवार को भी 87 फीसदी आर्द्रता रिकॉर्ड की गई। वहीं दिन का अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से करीब 1.1 डिग्री ज्यादा है।
मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में मंगलवार और बुधवार आसमान पर सामान्यतः बादल छाए रहेंगे। इस दौरान कई जगह हल्की बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। 21 अगस्त से पूर्वी यूपी और 22 अगस्त से पश्चिमी यूपी में लगातार तीन दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है।
इन दिनों में तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। दिन और रात दोनों का तापमान कभी ऊपर तो कभी नीचे जा सकता है। हवा में नमी का स्तर भी धीरे-धीरे कम होने की उम्मीद है। सुबह से शाम तक मौसम में कई बार बदलाव होगा। कभी धूप निकलने से गर्मी और उमस बढ़ेगी। तो कभी बारिश से लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी।
गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बिजनौर,लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, बस्ती, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर व आसपास के इलाकों में बारिश के साथ वज्रपात होने की संभावना है। इसके अलावा यूपी के दोनों संभाग में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया।