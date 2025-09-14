बहराइच में भेड़िए का आतंक: मां की गोद से दो माह की मासूम को उठा ले गया, बुजुर्ग महिला पर किया हमला

बहराइच जिले में गुरुवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। बौंडी क्षेत्र के बहोरवा गांव में भेड़िया घर के आंगन तक पहुंच गया। मां की गोद में सो रही दो महीने की बच्ची को उठा ले गया। परिजनों ने पूरी रात बदहवासी में तलाश की। लेकिन शुक्रवार सुबह गन्ने के खेत से बच्ची का क्षत-विक्षत शव बरामद हुआ। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है।