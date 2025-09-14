Patrika LogoSwitch to English

बहराइच

बहराइच में भेड़िए का आतंक: मां की गोद से दो माह की मासूम को उठा ले गया, बुजुर्ग महिला पर किया हमला

बहराइच जिले में भेड़िए ने मां की गोद से दो माह की बच्ची को उठा ले जाकर मार डाला। वहीं बुजुर्ग महिला को भी घायल कर दिया। गन्ने के खेत से मासूम का क्षत-विक्षत शव मिला। गांव में दहशत का माहौल है। भेड़िए को पकड़ने के लिए ड्रोन और थर्मल कैमरों से निगरानी की जा रही है।

बहराइच

Mahendra Tiwari

Sep 14, 2025

भेड़िए
घटना के बाद गांव में जुटी लोगों की भीड़ सांकेतिक तस्वीर जेनरेट AI

बहराइच जिले में गुरुवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। बौंडी क्षेत्र के बहोरवा गांव में भेड़िया घर के आंगन तक पहुंच गया। मां की गोद में सो रही दो महीने की बच्ची को उठा ले गया। परिजनों ने पूरी रात बदहवासी में तलाश की। लेकिन शुक्रवार सुबह गन्ने के खेत से बच्ची का क्षत-विक्षत शव बरामद हुआ। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है।

बहराइच जिले के मंझारा तौकली गांव में भी भेड़िए ने बरामदे में लेटी एक 60 वर्षीय महिला पर हमला कर दिया। उनकी गर्दन पर गहरे जख्म आए हैं। उन्हें गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज बहराइच में भर्ती कराया गया है।

बिजली गुल और फिर वारदात

परिजनों का आरोप है कि गांव में लगातार बिजली कटौती से लोग घर के बाहर सोने को मजबूर हैं। घटना की रात भी अचानक बिजली गुल हो गई थी। तभी मौका पाकर भेड़िया मासूम को उठा ले गया। ग्रामीणों का कहना है कि अगर रात में रोशनी होती तो शायद बच्ची की जान बच सकती थी।

प्रशासन व वन विभाग अलर्ट

घटना की जानकारी मिलते ही डीएफओ राम सिंह यादव, एसडीओ कैसरगंज और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने पुष्टि की कि हमला भेड़िए का है। उसे पकड़ने के लिए विशेष टीम गठित कर दी गई है। ड्रोन और थर्मल सेंसर कैमरों की मदद से निगरानी की जा रही है।

विधायक और मुख्य वन्यजीव संरक्षक पहुंचे

महसी विधायक सुरेश्वर सिंह ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि बाहरी विशेषज्ञ टीमों को भी अभियान में लगाया जाएगा और रात में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं, मुख्य वन्यजीव संरक्षक रेनू सिंह भी घटनास्थल पहुंचीं और अधिकारियों के साथ बैठक कर विशेष अभियान शुरू करने के आदेश दिए।

14 Sept 2025 07:35 am

