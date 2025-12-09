“विवेचना पर निकले दरोगा सड़क पर खून से लथपथ तड़पते मिले, लखनऊ ले जाते समय रास्ते में मौत”

सब इंस्पेक्टर राहुल गुप्ता फाइल फोटो सोर्स विभाग
बहराइच में ड्यूटी पर निकले उपनिरीक्षक राहुल गुप्ता की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। विवेचना से लौटते समय एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल राहुल को बचाने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन लखनऊ ले जाते समय उन्होंने दम तोड़ दिया।
बहराइच में सोमवार देर रात हुई एक सड़क दुर्घटना ने पुलिस विभाग और परिवार दोनों को गहरे सदमे में डाल दिया। जालिम नगर चौकी पर तैनात उपनिरीक्षक राहुल गुप्ता (30) हमेशा की तरह अपनी ड्यूटी निभाते हुए विवेचना के लिए निकले थे। नानपारा–लखीमपुर मार्ग पर गूढ़ चौराहे के पास अचानक एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को भीषण टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी जोरदार थी कि राहुल सड़क किनारे गिर पड़े। उनके शरीर से लगातार खून बह रहा था। वह सड़क पर पड़े तड़प रहे थे। आसपास मौजूद लोगों ने हालत देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दी। कुछ ही मिनटों में मोतीपुर थाना प्रभारी आनंद कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। घायल उपनिरीक्षक को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया।
अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच की तो हालत बेहद नाजुक पाई। गंभीर चोटों के चलते उन्हें तुरंत लखनऊ रेफर कर दिया गया। पुलिस टीम उन्हें एम्बुलेंस से लखनऊ ले जा रही थी। लेकिन रास्ते में ही राहुल की सांसें थम गईं। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। थाना प्रभारी आनंद कुमार की आंखें भर आईं जब उन्होंने बताया कि राहुल एक मेहनती और शांत स्वभाव के अधिकारी थे। रोज की तरह ही वह शाम को ड्यूटी पर निकले थे। किसी को क्या पता था कि यह उनकी आखिरी पारी होगी।
पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ FIR दर्ज की है। और उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। वहीं, हादसे की सूचना राहुल के परिवार को दे दी गई है। परिवार के सदस्यों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
बहराइच
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग