“विवेचना पर निकले दरोगा सड़क पर खून से लथपथ तड़पते मिले, लखनऊ ले जाते समय रास्ते में मौत”

अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच की तो हालत बेहद नाजुक पाई। गंभीर चोटों के चलते उन्हें तुरंत लखनऊ रेफर कर दिया गया। पुलिस टीम उन्हें एम्बुलेंस से लखनऊ ले जा रही थी। लेकिन रास्ते में ही राहुल की सांसें थम गईं। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। थाना प्रभारी आनंद कुमार की आंखें भर आईं जब उन्होंने बताया कि राहुल एक मेहनती और शांत स्वभाव के अधिकारी थे। रोज की तरह ही वह शाम को ड्यूटी पर निकले थे। किसी को क्या पता था कि यह उनकी आखिरी पारी होगी।