अगले 48 घंटे में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 27, 28, 29 गरज चमक के साथ बारिश के आसार

उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल रहा है। धीरे-धीरे गर्मी अपना असर दिखाने लगी है। गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, अयोध्या लखनऊ सहित अधिकांश जिलों में इन दिनों उमस और तेज धूप लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल इस चुभन भरी गर्मी से तुरंत राहत की संभावना नहीं है। हालांकि, बीच-बीच में होने वाली हल्की बारिश से कुछ समय के लिए सुकून मिल सकता है। विभाग के अनुसार 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक राज्य में किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया गया है।
यूपी में आज के मौसम की बात करे तो 26 सितंबर को पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के चुनिंदा इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना जताई गई है। इस दौरान आसमान में बिजली कड़कने और बादल गरजने की स्थिति भी बन सकती है। 27 सितंबर को पश्चिमी हिस्सों में छिटपुट और पूर्वी भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा देखने को मिल सकती है। वहीं 28 और 29 सितंबर को प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज होने की संभावना है।
दक्षिण-पश्चिम मानसून अब लौटने की ओर है। विभाग के मुताबिक 24 सितंबर को इसकी विदाई प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों से हो चुकी है। मानसून की वापसी की रेखा रामपुर-बुशहर, हरिद्वार, मुरादाबाद, इटावा, वल्लभ-विद्यानगर और वेरावल से होकर गुजर रही है। आने वाले दिनों में राज्य के अन्य हिस्सों से भी मानसून की पूरी तरह से विदाई की उम्मीद है।
गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, वाराणसी, जौनपुर, भदोही, मिर्ज़ापुर, गाज़ीपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, सोनभद्र, आजमगढ़, बस्ती, फ़ैज़ाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, चंदौली, अमेठी, अयोध्या, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, बस्ती, सहित आसपास के इलाकों में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।