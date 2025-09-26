अगले 48 घंटे में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 27, 28, 29 गरज चमक के साथ बारिश के आसार

उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल रहा है। धीरे-धीरे गर्मी अपना असर दिखाने लगी है। गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, अयोध्या लखनऊ सहित अधिकांश जिलों में इन दिनों उमस और तेज धूप लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल इस चुभन भरी गर्मी से तुरंत राहत की संभावना नहीं है। हालांकि, बीच-बीच में होने वाली हल्की बारिश से कुछ समय के लिए सुकून मिल सकता है। विभाग के अनुसार 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक राज्य में किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया गया है।