1500 वॉ जश्ने ईद मिलादुन्नबी पर्व आज, शानो शौकत के साथ निकाला जाएगा जुलूस ए मोहम्मदी

पैगंबरे इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब की यौमे पैदाइश पर मनाया जाने वाला पर्व जश्ने ईद मिलादुन्नबी शुक्रवार को जिला मुख्यालय सहित देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। धर्मावलंबियों ने सबसे बड़े पर्व को लेकर शहर में तमाम तरह की तैयारियां पूर्ण कर ली है। इस साल भी शहर में जुलूस ए मोहम्मदी पूरी शानो शौकत के साथ निकाला जाएगा। शहर की तमाम मस्जिदों, मदरसों सहित अन्य इबादतगाहो को दुल्हन की तरह सजाया गया है। इसके अलावा मुस्लिम बाहुल्य इलाकों के विभिन्न चौक चौराहों और मार्गों में विशेष लाइटिंग लगाकर आकर्षक रोशनी लगाई गई है। जगह-जगह आकर्षक पंडाल, इस्लामी बैनर, पोस्टर और हरे रंग के झंडे व तोरन से इलाकों को सजाया गया है। इसके अलावा घर-घर झंडे, मरकरी, तोरन, रंग बिरंगी लाइटिंग लगाकर पैगंबर साहब की यौमें पैदाइश का जश्न मनाया जा रहा है। मस्जिदों मदरसों, गली मोहल्लो सहित घरों, विभिन्न चौक चौराहों पर नात खानी, कुरान खानी, यौमे पैदाइश का वाकया, तकरीर आदि कार्यक्रमों का दौर जारी है। जगह-जगह ईद मिलादुन्नबी की पूर्व संध्या से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन शुरू कर दिए गए हैं।