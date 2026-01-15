17-18 जनवरी को होगी 16वीं मप्र इंडियन कराटे चैंपियनशिप, तैयारियों को अंतिम रूप

तैयारियों को अंतिम रूप
जिले में खेल प्रेमियों के लिए खुशी की खबर है। 16वीं मप्र इंडियन कराटे चैंपियनशिप का आयोजन 17 एवं 18 जनवरी को बालाघाट में किया जा रहा है। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला कराटे संघ अध्यक्ष तपेश असाटी ने बताया कि टूर्नामेंट के सफल आयोजन के लिए आयोजन समिति का गठन कर विभिन्न पदों पर जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। आयोजन समिति में राजेश पाठक को अध्यक्ष, रमेश रंगलानी को मुख्य संरक्षक, महेंद्र सुराना, पासवेंद्र पारधी और देवेंद्र सिंह चंदेल को संरक्षक बनाया गया है।
सत्यनारायण अग्रवाल को संयोजक, आदित्य पंडित, संदीप सौगादे और विपिन अग्रवाल को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। पुरुषोत्तम चावला को कोषाध्यक्ष, रूपेंद्र बनकर को सह-कोषाध्यक्ष, दिनेश कोरे को सचिव तथा रूपल गौतम, सुधीर तोमर और शैलेंद्र यादव को सहसचिव नियुक्त किया गया है। टूर्नामेंट का आयोजन शहर स्थित हरी मंगलम लॉन में किया जाएगा।
बाहर से आने वाली टीमों के ठहरने एवं भोजन की समुचित व्यवस्था की गई है, ताकि खिलाडिय़ों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। राज्य स्तरीय इस कराटे चैंपियनशिप में मध्यप्रदेश के कई जिलों की टीमें भाग लेंगी।
भाग लेने वाली टीमों में छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, झाबुआ, इंदौर, नर्मदापुरम, भोपाल, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, बैतूल, मंडला, श्योपुर, छतरपुर, कटनी, रायसेन, नीमच, उज्जैन, सीहोर, पांढुरना, रतलाम सहित अन्य जिलों की टीमें शामिल हैं। आयोजकों के अनुसार यह प्रतियोगिता न केवल खिलाडिय़ों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देगी, बल्कि बालाघाट जिले को खेलों के नक्शे पर एक नई पहचान भी दिलाएगी
