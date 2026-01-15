17-18 जनवरी को होगी 16वीं मप्र इंडियन कराटे चैंपियनशिप, तैयारियों को अंतिम रूप

जिले में खेल प्रेमियों के लिए खुशी की खबर है। 16वीं मप्र इंडियन कराटे चैंपियनशिप का आयोजन 17 एवं 18 जनवरी को बालाघाट में किया जा रहा है। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला कराटे संघ अध्यक्ष तपेश असाटी ने बताया कि टूर्नामेंट के सफल आयोजन के लिए आयोजन समिति का गठन कर विभिन्न पदों पर जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। आयोजन समिति में राजेश पाठक को अध्यक्ष, रमेश रंगलानी को मुख्य संरक्षक, महेंद्र सुराना, पासवेंद्र पारधी और देवेंद्र सिंह चंदेल को संरक्षक बनाया गया है।