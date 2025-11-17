आठ संभागों के 250 खिलाडिय़ों और 40 कोच मैनेजर ने भाग लिया

राज्य स्तरीय रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता का भारी उत्साह के साथ समापन
69वीं राज्य स्तरीय रोड साइकिलिंग का भारी उत्साह के साथ सोमवार को समापन कियागया। जिला क्रीड़ा अधिकारी दीपक गिरी गोस्वामी ने बताया पहली बार जिले में आयोजित हुई राज्य स्तरीय रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता 2025 का भारी हर्षोल्लास के साथ समापन हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार रहे। अध्यक्षता वारासिवनी विधायक विवेक पटेल, विशिष्ट अथिति नपा उपाध्यक्ष योगेश बिसेन ने की। मुख्य अतिथि ने कहा कि साइकिलिंग खेल को बढ़ावा देने और सुविधाएं प्रदान करने के लिए मै जिला साइक्लिंग संघ का हरसंभव सहयोग करूंगा। विधायक पटेल ने कहा कि खेल हमें अनुशासन ओर एकता की सीख देते हंै। मप्र में प्रतिभाशाली खिलाडिय़ों की कमी नहीं है, जरुरत है तो उन्हें सही दिशा ओर अवसर देने की है।
जिला साइक्लिंग संघ के सचिव मनोज उपवंशी ने बताया कि राज्य स्तर पर आयोजित हुई इस साइकिलिंग चैंपियनशिप में मप्र. के 8 संभागों के 250 खिलाडिय़ों और 40 कोच, मैनेजर ने भाग लिया। प्रतियोगिता संयोजक शैलेश नागपुरे ने बताया कि राज्य स्तरीय रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में 8 गोल्ड मैडल और 11 सिल्वर और 3 ब्राज मैडल के साथ जबलपुर संभाग आल ओवर चैंपियन रहा। प्रतियोगिता नेशनल हाईवे पर भमोड़ी से रेंगाटोला तक हुई। जिला क्रीड़ा अधिकारी दीपक गिरी गोस्वामी ने बताया कि सभी प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर रहे खिलाडिय़ों को अतिथियों ने मेडल पहनाकर सम्मानीत किया।
कार्यक्रम में डीईटो अश्वनी उपाध्याय ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतियोगिता मे 10 स्टेट ऑफिशियल और ऑब्जर्वर शामिल रहे। तकनीकी पदाधिकारी शारदा सोनी, मनोज गुप्ता, प्रतीक, शैलेंद्र पटेल, अजय बाथम, मनोज उपवंशी, विशेष तिवारी, कृष्ण कुशवाहा, राजेश सोनकर, शैलेश नगपुरे, हरीश दुहारे, राजेंद्र सहारे, राजेश बिसेन, पुरुषोत्तम लिल्हारे, हेमवंत माहुले, नवजीत दुबे, छतर सिंह ठाकरे, रानू मरावी, रौशनी उइके, मोहिनी गौतम, उर्वशी, देलेन्द्र राहंगडाले आदि शामिल रहे। उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य शरद ज्योतिषी ने सभी का आभार व्यक्त किया।
