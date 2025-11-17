आठ संभागों के 250 खिलाडिय़ों और 40 कोच मैनेजर ने भाग लिया

69वीं राज्य स्तरीय रोड साइकिलिंग का भारी उत्साह के साथ सोमवार को समापन कियागया। जिला क्रीड़ा अधिकारी दीपक गिरी गोस्वामी ने बताया पहली बार जिले में आयोजित हुई राज्य स्तरीय रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता 2025 का भारी हर्षोल्लास के साथ समापन हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार रहे। अध्यक्षता वारासिवनी विधायक विवेक पटेल, विशिष्ट अथिति नपा उपाध्यक्ष योगेश बिसेन ने की। मुख्य अतिथि ने कहा कि साइकिलिंग खेल को बढ़ावा देने और सुविधाएं प्रदान करने के लिए मै जिला साइक्लिंग संघ का हरसंभव सहयोग करूंगा। विधायक पटेल ने कहा कि खेल हमें अनुशासन ओर एकता की सीख देते हंै। मप्र में प्रतिभाशाली खिलाडिय़ों की कमी नहीं है, जरुरत है तो उन्हें सही दिशा ओर अवसर देने की है।