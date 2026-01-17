17 जनवरी 2026,

शनिवार

बालाघाट

जिला अधिवक्ता संघ के 17 पदो के लिए 34 प्रत्याशी मैदान में

मतदाता बढऩे से चार बूथो में होगा मतदान 17 को होगी वोटिंग, प्रत्याशियों ने प्रचार में फूंकी ताकत

बालाघाट

image

Mukesh Yadav

Jan 17, 2026

मतदाता बढऩे से चार बूथो में होगा मतदान

मतदाता बढऩे से चार बूथो में होगा मतदान

जिला अधिवक्ता संघ के दो वर्षीय कार्यकाल के निर्वाचन के लिए आज 17 जनवरी को मतदान कराया जाएगा। मतदान प्रक्रिया प्रात: 8.30 बजे से प्रारंभ हो जाएगी और सुबह 9 बजे से 3 बजे तक मतदान कराया जाएगा। इस वर्ष मतदाता अधिवक्ताओं की संख्या 505 होने से मतदान बूथो की संख्या को बढ़ाया गया है, अब चार बूथो में मतदाता मतदान कर सकेंगे। इस वर्ष 17 पदो के लिए 34 अधिवक्ता प्रत्याशी मैदान में है। जिन्होंने प्रचार के अंतिम दिनो में ताकत झोंक दी है। जिनके बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है।

अधिवक्ता संघ चुनाव में अलग-अलग पदो के लिए अलग-अलग रंगो के मतपत्र का उपयोग किया गया। जिसमें सफेद, पीला, हरा और गुलाबी रंग के मतपत्र छापे गए हैं। बता दें की जिला अधिवक्ता संघ में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, दो सहासचिव, कोषाध्यक्ष, गं्रथपाल और 10 कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव होना है।

कार्यकारिणी सदस्य में तीन पद महिला आरक्षित है। सहायक निर्वाचन अधिकारी अधि. प्रदीप सोनी ने बताया कि इस वर्ष अध्यक्ष के लिए चार, उपाध्यक्ष के लिए तीन, सचिव के लिए तीन, सहसचिव के लिए पांच, कोषाध्यक्ष के लिए चार, ग्रंथपाल के लिए दो और कार्यकारिणी सदस्य के लिए 15 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है।

इन पदों के लिए इन प्रत्याशियों के बीच है मुकाबला जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पद के लिए आनंद टेंभरे, अरविंद राय, मीना कुर्वे और प्रवेश मलेवार, उपाध्यक्ष के लिए तीन उम्मीदवार धर्मेन्द्र धानेश, दिलीप चौधरी और दिनेश्वरी राणा, सचिव पद के लिए तीन उम्मीदवार महेन्द्र मधु बिसेन, राकेश सिंगारे, विक्रम भुते, सहसचिव पद के लिए आनंद मेश्राम, अशोक शर्मा, गितेश्वरी कुंजाम, मुकेश लिल्हारे, विकास खुरसेल, कोषाध्यक्ष पद के लिए गौरव जायसवाल, पंचमलाल खैरवार, संजय अग्निहोत्री, ग्रंथपाल के लिए धनंजय देशमुख, शुभम बोस और कार्यकारिणी सदस्य के लिए अभिषेक डहाके, आनंद गजभिए, डिगंबर ढेकवार, डिल्लनसिंह ताराम, दीपेश मोहारे, जितेन्द्र जैन, कमला सार्वे, लालचंद मोहारे, महेन्द्र पटेल, शाकिर कुरैशी, पूजा विश्वकर्मा, प्रभा सूर्यवंशी, संगीता बिसेन, सत्यप्रकाश सुलके और तिलक कावरे के बीच मुकाबला है।

Published on:

17 Jan 2026 03:33 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / जिला अधिवक्ता संघ के 17 पदो के लिए 34 प्रत्याशी मैदान में

बालाघाट

मध्य प्रदेश न्यूज़

