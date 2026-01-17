जिला अधिवक्ता संघ के 17 पदो के लिए 34 प्रत्याशी मैदान में

इन पदों के लिए इन प्रत्याशियों के बीच है मुकाबला जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पद के लिए आनंद टेंभरे, अरविंद राय, मीना कुर्वे और प्रवेश मलेवार, उपाध्यक्ष के लिए तीन उम्मीदवार धर्मेन्द्र धानेश, दिलीप चौधरी और दिनेश्वरी राणा, सचिव पद के लिए तीन उम्मीदवार महेन्द्र मधु बिसेन, राकेश सिंगारे, विक्रम भुते, सहसचिव पद के लिए आनंद मेश्राम, अशोक शर्मा, गितेश्वरी कुंजाम, मुकेश लिल्हारे, विकास खुरसेल, कोषाध्यक्ष पद के लिए गौरव जायसवाल, पंचमलाल खैरवार, संजय अग्निहोत्री, ग्रंथपाल के लिए धनंजय देशमुख, शुभम बोस और कार्यकारिणी सदस्य के लिए अभिषेक डहाके, आनंद गजभिए, डिगंबर ढेकवार, डिल्लनसिंह ताराम, दीपेश मोहारे, जितेन्द्र जैन, कमला सार्वे, लालचंद मोहारे, महेन्द्र पटेल, शाकिर कुरैशी, पूजा विश्वकर्मा, प्रभा सूर्यवंशी, संगीता बिसेन, सत्यप्रकाश सुलके और तिलक कावरे के बीच मुकाबला है।