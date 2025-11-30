जागपुर घाट में खड़ी कार अचानक धू-धू कर जली, आधी रात को मचा हडक़ंप

शॉर्ट सर्किट से लगी आग का दावा, पुलिस जांच जारी
कोतवाली थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 33 स्थित जागपुर घाट रेलवे परिसर में बीती देर रात उस समय अफरा-तफरी मच गई जब खाली पड़े मैदान में खड़ी एक कार अचानक आग की लपटों में घिर गई। देखते ही देखते आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ही घंटों में वाहन पूरी तरह जलकर कबाड़ में तब्दील हो गया।
घटना के बाद आसपास के इलाके में हडक़ंप की स्थिति बन गई। जानकारी के अनुसार जिस मैदान में यह वाहन खड़ा था, फिलहाल उसे खेल प्रेमियों ने क्रिकेट मैदान के रूप में उपयोग किया जा रहा है। 28 नवंबर की रात को करीब तीन बजे आसपास के लोगों ने कार में आग धधकते देख पुलिस और नगर पालिका फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गाड़ी का ढांचा और इंजन सहित पूरा वाहन जल चुका था।
घटना स्थल पर वाहन की जली हुई नंबर प्लेट मिली, जिस पर एमपी 50 जेडएफ 8174 अंकित है। इसी के आधार पर पुलिस ने वाहन के मालिक की पहचान की। वाहन नगरीय क्षेत्र निवासी राकेश डहरवाल के बेटे यश डहरवाल द्वारा चलाया जा रहा था। कार में आग लगने के बाद यश घटना स्थल से गायब था, लेकिन बाद में पुलिस उसे रेलवे स्टेशन पर सुरक्षित अवस्था में खोजने में सफल रही। पुलिस की पूछताछ में यश ने बताया कि वह रात के समय अपने दोस्त को छोडऩे कनकी गया था। लौटते समय अचानक कार में शॉर्ट सर्किट होने से आग भडक़ गई। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग दुर्घटनावश लगी या किसी ने जानबूझकर कार में आग लगाई। दोनों ही पहलुओं की जांच की जा रही है।
कोतवाली थाना प्रभारी कामेश धुमकेती के अनुसार मामले की विवेचना की जा रही है और घटना के हर बिंदु की जांच की जाएगी। पुलिस वाहन मालिक और मौके की परिस्थिति का विश्लेषण कर आग लगने के वास्तविक कारणों का पता लगा रही है।
