बालाघाट कलेक्टर के नाम से बनाई फेक आईडी, 75 हजार रुपयों की ठगी करने का किया गया प्रयास

सायबर ठगी के नित नए मामले सामने आ रहे हैं। सायबर ठग इतने चालक और संगीन हो हैं, जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के नाम से फेक आईडी बनाकर ठगी करने का प्रयास कर रहे हैं। ठगी का नया मामला जिले के कलेक्टर मृणाल मीणा (आईएएस) के नाम से फेक फेसबुक आईडी बनाकर ठगी करने का प्रयास करने का सामने आया है। जानकारी के अनुसार सायबर ठगों ने उज्जैन जिला पंचायत के अकाउंट ऑफिसर यशवंत गोठवाल से 75 हजार रुपए मांगकर उन्हें झांसे में लेने की कोशिश की। ठग ने ट्रांसफर पर घरेलू सामान बेचने का झांसा दिया। संदेह होने पर गोठवाल ने कलेक्टर मीणा से संपर्क किया, इसके बाद ठगी का खुलासा हो पाया। कलेक्टर ने फेक आईडी का यूआरएल फेसबुक व सायबर सेल को भेजकर शिकायत दर्ज कराई है।