ढाई सौ साल पुराने सिद्धपीठ मॉ काली मंदिर में महाअष्टमी पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब

नवरात्र पर्व पर मंगलवार 30 सितंबर को महाअष्टमी पर शहर का वातावरण पूरी तरह भक्तिमय रहा। शहर के ढाई सौ साल पुराने सिद्धपीठ प्राचीन काली पाठ मंदिर में तडक़े से ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया था, जो देर शाम तक जारी रहा। भक्तों ने मां काली के चरणों में नमन कर सुख-समृद्धि और परिवार की मंगलकामना की। स्थानीय बस स्टैंड के समीप गौली मोहल्ले में स्थित काली मॉ का मंदिर शहर का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। करीब ढाई सौ वर्ष पूर्व निर्मित यह मंदिर तब से आस्था का केंद्र है, जब बालाघाट को ‘बूढ़ा’ नाम से जाना जाता था।

बुजुर्गों का कहना है कि यहां स्थापित मां काली की प्रतिमा स्वयंभू है या स्थापित की गई, इसका रहस्य अब तक अज्ञात है। कारण यही है कि यह स्थान भक्तों की आस्था का केन्द्र बना हुआ है।