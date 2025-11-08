Patrika LogoSwitch to English

बालाघाट

स्कूली बच्चों से भरा तेज रफ्तार ऑटो पलटा, मची चीख पुकार

तीन बच्चों को लगे टांके, बाकी को मामूली चोट आने पर प्राथमिक उपचार के बाद किया गया डिस्चार्ज कोतवाली थाना क्षेत्र के सांदीपनि स्कूल के सामने हुआ हादसा पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर ऑटो को किया जब्त

बालाघाट

image

Mukesh Yadav

Nov 08, 2025

एक दर्जन बच्चे घायल, जिला अस्पताल में कराए गए भर्ती

एक दर्जन बच्चे घायल, जिला अस्पताल में कराए गए भर्ती

शनिवार की सुबह शहर के सांदीपनि उत्कृष्ट विद्यालय के सामने उस वक्त हडक़ंप और चीख पुकार की स्थिति बन गई, जब स्कूली बच्चों से भरा तेज रफ्तार ऑटो वाहन अचानक से पलट गया। हासदे में ऑटो में सवार करीब एक दर्जन से अधिक बच्चे घायल हो गए। 2 से 3 बच्चों को मामूली चोटे आई हैं। इसी ऑटो में सवार 4 बच्चे स्वस्थ बताए गए हंै। हादसे के तुरंत बाद अंबेडकर चौक में ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों ने सूचना कोतवाली पुलिस को दी। कोतवाली पुलिस ने सभी बच्चों को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। यह 11 बच्चों का उपचार चल रहा है। वहीं 4 से 5 बच्चों को मामूली चोट आने पर उन्हें स्कूल पहुंचा दिया गया। हादसे के बाद बच्चों के परिजनों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है।
पुलिस ने त्वरित करते हुए चालक को हिरासत में लेकर आटो वाहन थाने में खड़े करवा दिया गया है। एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है।

सांदीपनि स्कूल के हंै सभी बच्चे

हादसे में घायल सभी बच्चे सांदीपनि सीएम राइस स्कूल के बताए गए हैं। सभी बच्चे सरेखा, कोसमी निवासी हैं। जिनका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। इधर हादसे की सूचना मिलने पर सीएसपी वैशाली सिंह ने जिला अस्पताल पहुंचकर हालात का जायजा लिया। फिलहाल सभी बच्चे खतरे से बाहर बताएं गए हैं। पुलिस ने ऑटो को जब्त कर ग्राम नेतरा निवासी ऑटो चालक 50 वर्षीय रमेश पिता शंकर नगपुर को अभिरक्षा में लेकर कार्रवाई की जा रही है।

रफ्तार बताई जा रही हादसे की वजह

यह हादसा क्यों और कैसे हुआ इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है। लेकिन इस हादसे की वजह नियम विरुद्ध अधिक सवारी भरना और तेज रफ्तार में ऑटो चलाना बताया जा रहा है। हादसे में यह बात स्पष्ट सामने आ रही है कि ऑटो चालक नियम अनुसार ऑटो का संचालन नहीं कर रहे हैं। नियम विरुद्ध सीट से अधिक सवारियां भरी जा रही है। दुर्घटनाग्रस्त ऑटो में भी नौनिहालों को ठूंस ठूंस कर बैठाया गया था।

हादसे में यह नौनिहाल घायल

अस्पताल से प्राप्त जानकारी के अनुसार ऑटो पलटने से कोसमी निवासी मन्नत पिता अमन टांडेकर, गीतेश पिता सूरज लिल्हारे कोसमी, अकांशा पिता नरेश कावरे सरेखा, महक पिता मुकेश यादव वार्ड 19, गीतांश पिता रामचरण लिल्हारे कोसमी, सार्थक पिता राकेश खोब्रागडे कोसमी, अनन्या पिता अरविंद भौतेकर सरेखा, चारु पिता चैतराम पंचेश्वर सरेखा, आदर्श पिता चैतराम पंचेश्वर सरेखा, प्राची मरठे सरेखा, अलीशा पिता प्रकाश बिसेन सरेखा के नाम का समावेश है। सभी बच्चे 4 से छह वर्ष तक की आयु वर्ग के हैं। इसी हादसे में सरेखा वार्ड 5 निवासी पलक पिता राकेश बिसेन और अर्चित पिता शक्ति प्रसाद मरठे को मामूली चोट खरोच आई है। 3 से 4 बच्चे पूरी तरह स्वस्थ बताए गए हंै।
पुलिस ने तत्परता दिखाकर सभी बच्चों का उपचार करवाया। ऑटो में अधिक संख्या में बच्चे बैठाए गए थे। यह अभिभावकों की भी जिम्मेदारी है कि वे रुपए पैसे बचाने के फेर में इस तरह के वाहन जिनमें पहले से ही पर्याप्त जगह नहीं होता उसमें स्कूल न भेजे। ऑटो चालक पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
वैशाली सिंह, सीएसपी बालाघाट

