स्कूली बच्चों से भरा तेज रफ्तार ऑटो पलटा, मची चीख पुकार

अस्पताल से प्राप्त जानकारी के अनुसार ऑटो पलटने से कोसमी निवासी मन्नत पिता अमन टांडेकर, गीतेश पिता सूरज लिल्हारे कोसमी, अकांशा पिता नरेश कावरे सरेखा, महक पिता मुकेश यादव वार्ड 19, गीतांश पिता रामचरण लिल्हारे कोसमी, सार्थक पिता राकेश खोब्रागडे कोसमी, अनन्या पिता अरविंद भौतेकर सरेखा, चारु पिता चैतराम पंचेश्वर सरेखा, आदर्श पिता चैतराम पंचेश्वर सरेखा, प्राची मरठे सरेखा, अलीशा पिता प्रकाश बिसेन सरेखा के नाम का समावेश है। सभी बच्चे 4 से छह वर्ष तक की आयु वर्ग के हैं। इसी हादसे में सरेखा वार्ड 5 निवासी पलक पिता राकेश बिसेन और अर्चित पिता शक्ति प्रसाद मरठे को मामूली चोट खरोच आई है। 3 से 4 बच्चे पूरी तरह स्वस्थ बताए गए हंै।

पुलिस ने तत्परता दिखाकर सभी बच्चों का उपचार करवाया। ऑटो में अधिक संख्या में बच्चे बैठाए गए थे। यह अभिभावकों की भी जिम्मेदारी है कि वे रुपए पैसे बचाने के फेर में इस तरह के वाहन जिनमें पहले से ही पर्याप्त जगह नहीं होता उसमें स्कूल न भेजे। ऑटो चालक पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

वैशाली सिंह, सीएसपी बालाघाट