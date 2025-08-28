ऑनलाइन गेम फॉच्र्यून की लत ने बनाया चोर, वारासिवनी पुलिस ने किया चोरी का खुलासा

ऑनलाइन गेम फॉच्र्यून की लत से अपने ही घर में चोरी करने वाले युवक से पुलिस ने शत प्रतिशत मशरूका बरामद कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया था। इस दौरान बताए गए स्थानों से जेवरात और नकदी बरामद की गई है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 25 अगस्त को वार्ड 03 कायदी निवासी गजेन्द्र दमाहे ने वारासिवनी थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी।

उन्होंने बताया था कि 07 अगस्त को वे व्यास पंजाब राधास्वामी सत्संग में शामिल होने गए थे। 25 अगस्त को सुबह घर लौटने पर चोरी की घटना का पता चला। पड़ोसन सुनीता दमाहे ने बताया कि उसके घर से सोने का मंगलसूत्र, 10 मनी एवं सोने का झुमका, सोने का हार एवं चांदी की पायल, टॉप्स, अंगूठी, नथ, गले का लंबा हार, चांदी की पायल एवं कर्धन सहित नकदी चोरी कर लिए गए हैं। इस प्रकार कुल मशरूका करीब आठ लाख कीमती चोरी होना पाया गया था।