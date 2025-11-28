हेलमेट के साथ अब वाहन का बीमा भी अनिवार्य

वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में चल रहे इस विशेष अभियान के तहत हेलमेट पहनना और बीमा दस्तावेज रखना अनिवार्य किया गया है। यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिन वाहनों का बीमा नहीं होगा, उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। अभियान के दौरान दो पहिया और चार पहिया, दोनों तरह के वाहनों की सघन जांच की जाएगी। यातायात थाना प्रभारी यीना राहंगडाले ने बताया कि सडक़ दुर्घटनाओं में कमी लाने और वाहन चालकों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह अभियान महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि 10 दिसंबर तक सभी वाहनों का बीमा चेक किया जाएगा। जिन वाहनों का बीमा नहीं होगा, उन चालकों पर नियमानुसार जुर्माना और कार्रवाई की जाएगी।