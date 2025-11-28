Patrika LogoSwitch to English

बालाघाट

हेलमेट के साथ अब वाहन का बीमा भी अनिवार्य

10 दिसंबर तक चलेगा विशेष अभियान

बालाघाट

Mukesh Yadav

Nov 28, 2025

10 दिसंबर तक चलेगा विशेष अभियान

10 दिसंबर तक चलेगा विशेष अभियान

पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर यातायात पुलिस ने हेलमेट चेकिंग केसाथ अब वाहन का बीमा दस्तावेज चेक करने का अभियान भी शुरू कर दिया है। अब सिर्फ हेलमेट ही नहीं, बल्कि वाहन का वैध बीमा भी आपके पास होना जरूरी है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जिले में यातायात पुलिस ने 26 नवंबर से 10 दिसंबर तक विशेष जागरूकता एवं कार्रवाई अभियान शुरू कर दिया है। अभियान का उद्देश्य सडक़ सुरक्षा को सुदृढ़ करना तथा वाहन चालकों को नियमों का पालन कराने के प्रति जागरूक करना है।

वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में चल रहे इस विशेष अभियान के तहत हेलमेट पहनना और बीमा दस्तावेज रखना अनिवार्य किया गया है। यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिन वाहनों का बीमा नहीं होगा, उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। अभियान के दौरान दो पहिया और चार पहिया, दोनों तरह के वाहनों की सघन जांच की जाएगी। यातायात थाना प्रभारी यीना राहंगडाले ने बताया कि सडक़ दुर्घटनाओं में कमी लाने और वाहन चालकों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह अभियान महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि 10 दिसंबर तक सभी वाहनों का बीमा चेक किया जाएगा। जिन वाहनों का बीमा नहीं होगा, उन चालकों पर नियमानुसार जुर्माना और कार्रवाई की जाएगी।

इसके साथ ही जनमानस से अपील की गई है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करें।
जानकारों का कहना है कि हेलमेट के साथ वाहन का बीमा न होने पर न केवल आर्थिक दंड का सामना करना पड़ सकता है, बल्कि दुर्घटना की स्थिति में भारी नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। इसलिए पुलिस विभाग ने इस बार सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अभियान को और सख्त बनाया है। यातायात पुलिस ने नागरिकों से नियमों का पालन कर अपने और दूसरों के जीवन की रक्षा करने की अपील की है।

28 Nov 2025 03:52 pm

हेलमेट के साथ अब वाहन का बीमा भी अनिवार्य

बालाघाट

