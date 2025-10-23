Patrika LogoSwitch to English

बालाघाट

अशोक कुमार मेश्राम मनोनीत किए गए प्रभारी जिलाध्यक्ष

दि बुद्धिस्ट सोसायटी इंडिया जिला शाखा की बैठक संपन्न

2 min read

बालाघाट

image

Mukesh Yadav

Oct 23, 2025

दि बुद्धिस्ट सोसायटी इंडिया जिला शाखा की बैठक संपन्न

दि बुद्धिस्ट सोसायटी इंडिया जिला शाखा की बैठक संपन्न

धम्म संस्था दि बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया जिला शाखा की आवश्यक बैठक बूढ़ी में संपन्न की गई। बैठक में सर्वप्रथम संस्था के पूर्व जिलाध्यक्ष दिवंगत एसएल रंगारे को भावभीनी आदरांजलि दी गईं। बैठक संस्था के प्रदेश अध्यक्ष डॉ चरनदास ढेंगरे के मुख्य आतिथ्य, जिला उपाध्यक्ष खुशियाल मेश्राम की अध्यक्षता में संपन्न की गई।
विशेष अतिथि के रूप में हेमलता डोंगरे, आरके कटाने, राजकपूर कामड़े, प्रमिला चौहान एवं विभिन्न तहसील नगर, ग्राम शाखा के पदाधिकारी शामिल रहे। मंच संचालन अभिराज मेश्राम ने किया। सभी ने पदाधिकारियों ने दिवंगत रंगारे को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देकर उनके किए गए कार्यों की स्मृतियां याद की। प्रदेश अध्यक्ष डॉ ढेंगरे ने बताया कि रंगारे अपने परिवार, धम्म संस्था एवं संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों के प्रति समर्पित थे। शिलवान, निष्ठावान थे, उनकी सम्यक वाणी, सम्यक दृष्टि, सबके प्रति समानता का भाव सभी को आकर्षित करता था।
रंगारे के निधन से बालाघाट जिलाध्यक्ष के रिक्त पद पर अशोक मेश्राम को प्रभारी जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया। इनके अलावा जिला आडिटर अशोक गेडाम, तहसील उपाध्यक्ष योगराज उकेख् बालाघाट नगर संगठक किशोर भिमटे एवं विकास मेश्राम की नियुक्तियां की गई।

10 प्रस्ताव किए गए पारित

बैठक में 10 मुख्य प्रस्तावों पर चर्चा कर प्रस्ताव पारित किए गए। इनमें प्रमुख रूप से जिलाध्यक्ष पद पर नियुक्ति, शाखाओं के गठन, पुनर्गठन में सभी तहसील शाखाएं प्रतिमाह कम से कम 5 ग्राम शाखाओ का गठन करेंगे। सदस्यता अभियान में शेष 50 प्रतिशत में प्रत्येक तहसील 1000 साधारण, सक्रिय, आजीवन सदस्य बनाना। धम्म प्रशिक्षण शिविर के कार्यकर्ता, अंधश्रद्धा, व्यक्तित्व विकास, समता सैनिक दल, आरोग्य, 10 दिवसीय उपासिका धम्म, श्रामनेर प्रशिक्षण शिविर, तहसील जिलाध्यक्ष स्तरीय बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन करना, जिन शाखाओं में इस वर्ष शिविर आयोजित नहीं हुए वे शिविरो का आयोजन करेंगे। लांजी एवं किरनापुर तहसील शाखा मिलकर 31 मार्च 2026 के पूर्व श्रामनेर धम्म प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करेंगे। इसी तरह अन्य प्रस्ताव पारित किए गए।

यह रहे उपस्थित

बैठक में इंजी आदर्श रंगारे, विकल्प रंगारे, एसके नरांजे, आरडी बंंसोड, कैलाश भोरजार, हरिचंद गौरकर, आरडी देशभरतार, साधना ढेंगरे, सुधा मेश्राम, शीतल खोब्रागड़े, सुषमा रावडे, देवानंद रंगारे, पीआर चोरे, आनंद वैध, एमएल मेश्राम, देवेंद्र रंगारे आदि साथीगण उपस्थित थे।

Published on:

23 Oct 2025 04:34 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / अशोक कुमार मेश्राम मनोनीत किए गए प्रभारी जिलाध्यक्ष

