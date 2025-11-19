एशिया की सबसे बड़ी ताम्र खदान के अस्पताल में सुविधाओं का टोटा

जिले के बिरसा क्षेत्र की हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाजखंड माइन एशिया की सबसे बड़ी तांबे की खुली खदान है। यहां अच्छी गुणवत्ता का कॉपर निकलने से देश में मांग अधिक होती है। इससे एचसीएल को काफी मुनाफा भी होता है। लेकिन इसी एचसीएल के अस्पताल में 21 वीं सदी में सुविधाओं का भारी टोटा बना हुआ है। सर्व सुविधायुक्त अस्पताल, प्रशिक्षित मेडिकल स्टॉफ के साथ ही टेक्नीकल उपकरणों की भी भारी कमी बनी हुई है। कारण यहीं है कि छोटी मोटी बीमारी या किसी मजदूर और कर्मचारी के घायल होने पर अन्य अस्पतालों की मदद लेनी पड़ती है। ऐसे में अधिकांशतह: घायलों को रेफर किया जाता है। हालाकि में एचसीएल में हुए एक बस हादसे के दौरान भी कुछ इसी तरह का नजारा सामने आया है।