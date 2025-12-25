उज्जैन, बैतूल, इंदौर, नरसिंहपुर और गुना ने जीते मैच

दिन का पहला मैच देवास व उज्जैन के बीच खेला गया। ये मैच रोमांचक रहा और दोनों ही टीमों ने बेहतर प्रदर्शन किया। इसमें उज्जैन 3-2 गोल से विजयी हुई। दूसरा मैच बैतूल व दमोह के बीच खेला गया। इसमें बैतूल के खिलाडिय़ों ने बेहतर खेल का प्रदर्शन कर 6-2 गोल से मैच जीता। तीसरा मैच इंदौर व सागर के मध्य खेला गया। इसमें इंदौर की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7-0 गोल से एकतरफा जीत प्राप्त कर अगले चक्र में प्रवेश किया। चौथा मैच नरसिंहपुर व बड़वानी के बीच खेला गया। इसमें नरसिंहपुर के खिलाड़ी शुरू से ही हावी रहे और 8-0 गोल से विजयी हुए। अंतिम व पांचवां मैच गुना व रायसेन के बीच खेला गया। इसमें गुना टीम के खिलाडिय़ों ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते 7-1 गोल से जीत दर्ज कर अगले चक्र में प्रवेश किया।