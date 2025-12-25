उज्जैन, बैतूल, इंदौर, नरसिंहपुर और गुना ने जीते मैच

बॉयज इंटर स्टेट हॉकी के दूसरे दिन हुए पांच मैच
स्व. रमणिक लाल त्रिवेदी की स्मृति में जिला हॉकी संघ, प्रशासन के सहयोग से इंटर स्टेट मेन्स हॉकी टूर्नामेंट करवा रहा है। स्थानीय शहीद चन्द्रशेखर एस्टोटर्फ मैदान में जारी टूर्नामेंट के दूसरे दिन 25 दिसंबर को पांच मैच खेले गए। इसमें उज्जैन, बैतूल, इंदौर, नरसिंहपुर व गुना की टीम विजयी हुई। टूर्नामेंट के तीसरे दिन शुक्रवार को 7 मैच खेले जाएंगे। टूर्नामेंट का फाइनल मैच 31 दिसंबर को खेला जाएगा।
दिन का पहला मैच देवास व उज्जैन के बीच खेला गया। ये मैच रोमांचक रहा और दोनों ही टीमों ने बेहतर प्रदर्शन किया। इसमें उज्जैन 3-2 गोल से विजयी हुई। दूसरा मैच बैतूल व दमोह के बीच खेला गया। इसमें बैतूल के खिलाडिय़ों ने बेहतर खेल का प्रदर्शन कर 6-2 गोल से मैच जीता। तीसरा मैच इंदौर व सागर के मध्य खेला गया। इसमें इंदौर की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7-0 गोल से एकतरफा जीत प्राप्त कर अगले चक्र में प्रवेश किया। चौथा मैच नरसिंहपुर व बड़वानी के बीच खेला गया। इसमें नरसिंहपुर के खिलाड़ी शुरू से ही हावी रहे और 8-0 गोल से विजयी हुए। अंतिम व पांचवां मैच गुना व रायसेन के बीच खेला गया। इसमें गुना टीम के खिलाडिय़ों ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते 7-1 गोल से जीत दर्ज कर अगले चक्र में प्रवेश किया।
टूर्नामेंट के तीसरे दिन शुक्रवार को 7 मैच खेले ाजाएंगे। पहला मैच खरगोन व श्योपुर के बीच व दूसरा मैच हरदा व छतरपुर के मध्य, तीसरा मैच टीकमगढ़ बनाम भोपाल, चौथा मैच उज्जैन व बैतूल के बीच, पांचवा मैच बालाघाट व शिवपुरी, छटवां मंडला व धान के मध्य एवं सातवां मैच उमरिया बनाम रतलाम के बीच खेला जाएगा। जानकारी वरिष्ठ हॉकी खिलाड़ी राजकुमार शांडिल्य ने दी। इन्होंने खेल प्रेमी दर्शकों से अधिकाधिक उपस्थिति की अपील की है।
बड़ी खबरेंView All
बालाघाट
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग